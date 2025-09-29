Feria
Un dragón y fuego para clausurar la Fira Marinera de Sant Antoni
El gran desfile de la captura del dragón, acompañado por los músicos de Raebellion, que llenaron de ritmo las calles, y el pasacalles final con un espectáculo de fuego, fueron ayer la espectacular clausura de la Fira Marinera de Sant Antoni, que ha llenado de ambiente el paseo marítimo de jueves a domingo. El mercado temático vivió una última jornada llena de espectáculos, música y personajes de fantasía que mantuvieron al público entretenido desde la mañana hasta la noche. La programación incluyó cuentacuentos, batucadas, bufones y pasacalles musicales, con gran participación de familias y visitantes. Como cada año, el mercado de productos de todo tipo ha sido uno de los principales alicientes de la feria, con productos artesanos y de alimentación llegados desde diferentes partes, al igual que los puestos de gastronomía.
