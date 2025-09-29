Lo que debes saber antes de comprar casa: "Este certificado condiciona la tasación y el precio de la vivienda"

El mercado inmobiliario en España continúa mostrando señales de dinamismo, aunque con diferencias notables según la región. En los últimos meses, los datos sobre compraventa de pisos reflejan un aumento moderado en transacciones, acompañado de precios que siguen siendo elevados en las grandes ciudades y zonas costeras. Esta situación pone de relieve la importancia de planificar cuidadosamente cualquier operación de compra, especialmente para quienes buscan su primera vivienda.

Comprar un piso implica varios pasos clave que van más allá de encontrar la propiedad ideal. Es fundamental contar con un presupuesto realista, gestionar la financiación mediante hipoteca si es necesario, y asegurarse de revisar aspectos legales como cargas, escrituras y certificados energéticos. Además, la asesoría de profesionales, desde agentes inmobiliarios hasta abogados especializados, puede facilitar el proceso y minimizar riesgos, haciendo que la compra sea más segura y eficiente en un mercado cada vez más competitivo.

Según explica Montse Cespedosa, asesora financiera y experta hipotecaria, es necesario comprobar que el inmueble dispone de un certificado específico: "Ni se te ocurra firmar contrato de arras si no te entregan antes el certificado de eficiencia energética. Este certificado condiciona tanto la tasación como el precio de la vivienda".

Desde el 12 de agosto de 2025, en España es obligatorio presentar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) en el proceso de tasación hipotecaria. Esta medida, establecida por la modificación del Real Decreto 390/2021, busca integrar la eficiencia energética como un factor clave en la valoración de inmuebles, especialmente en operaciones financieras. Sin un CEE vigente y registrado, no se podrá emitir la tasación necesaria para conceder una hipoteca, lo que afecta directamente a compradores, vendedores y entidades financieras.

El CEE es un informe oficial que evalúa el comportamiento energético de un edificio, considerando el consumo de energía y las emisiones de CO₂. Este certificado es obligatorio para la venta, alquiler y tasación de viviendas, y debe ser emitido por un técnico competente tras una inspección presencial del inmueble.

La inclusión del CEE en el proceso de tasación hipotecaria responde a la necesidad de alinear el sector inmobiliario con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, promoviendo la rehabilitación energética y la mejora de la eficiencia en los edificios. "Expertos estiman que cada letra de mejora va a ser un incremento del 1,3%", asegura Cespedosa.