Carl Cox, dj, productor y emprendedor musical: «Sigo fiel a mi música y estilo, soy mi propio show y quiero que lo disfruten»

Carl Cox es una leyenda viva de la música de baile de las últimas décadas en Ibiza y en todo el mundo. En esta entrevista exclusiva analiza la escena musical, de la isla y su prometedor futuro

¿Cómo ha sido su primera noche tras su ausencia de Ibiza?

Ha sido un placer volver a ver a la gente de la isla después de tanto tiempo, una noche muy agradable.

¿Se siente feliz de volver ?

He regresado después de 9 años, ha sido una locura, he venido a la isla cada año desde 1995 hasta 2019, pero la época del covid fue un gran parón. Me encanta la isla, su cultura, su gente, mis amigos, me encanta España, pero siempre vengo a Ibiza porque es mi lugar espiritual.

Carl Cox ha vuelto a pinchar en la isla tras nueve años ausente de la cabinas ibicencas. / The nigth league

¿Ha cambiado mucho la escena musical en este tiempo?

Hay un entendimiento entre la isla y el hecho de estar ausente. Durante estos años mucha gente sentía un vacío porque no estaba aquí, ahora que he vuelto puedo sentir eso y todo tiene sentido otra vez. Ver a todo el mundo de nuevo, los amigos locales y de todos los lugares del mundo es increíble. Parecía raro que no estuviera en la isla, había gente que me preguntaba por ello sin ni siquiera estar aquí porque en la mente de la gente siempre estuve aquí, porque mi legado ha permanecido. Me siento muy a gusto, Ibiza es mi casa, el público esta encantado con mi presencia y eso es muy reconfortante.

¿Qué le ha llamado la atención?

La sociedad está cambiando como todo el mundo, pero es así. Al principio escuchábamos música hippie, luego el electro pop, el dance, el balearic sound, después el tech music y el tech house ... hay miles de sonidos dentro de la música de baile de hoy en día y no podemos ponerle un nombre a todas. A mí me gusta llamarle ‘dance music’ porque oyes un ritmo y bailas... Todos hemos cambiado vengo a Ibiza desde que tengo 26 años, estaba experimentando la música y disfrutaba los clubs, los sonidos, los djs, la belleza de la propia isla y todavía no pinchaba, desde el vinilo hasta la era digital todo se ha transformado mucho, la música no es tan creativa ahora, se echa de menos el sonido de una guitarra, un saxofón o una trompeta o los instrumentos.

¿Ha sido difícil para usted cambiar su estilo único para adaptarlo a los nuevos tiempos y generaciones o mantiene sus ritmos y estilo?

Siempre que pincho en un club me tengo que adaptar de todas formas así que siempre me mimetizo. Quiero darle a la gente siempre lo mejor de mí y pongo mi alma en lo que hago desde el primer día, he pinchado funky, disco, house, techno... durante estos años pero he seguido la idea de mi propio sonido. Siempre he sido un líder, no un seguidor, aunque sea en detrimento de tu carrera, pero no pasa nada. Si la gente entiende que eres fiel a ti mismo, que no estás actuando porque sacaste una canción de éxito viene a escucharte y te seguirá siempre porque quieren escuchar tu estilo y lo haces de forma honesta y sincera.

El famoso dj Carl Cox hace su característico gesto de poder actuando este verano en UNVRS. / The nigth league

¿En que ha basado su éxito?

Llevo pinchando 46 años, si solo pinchara hits comerciales no sería tan popular ahora. Con mi ritmo y mi estilo he creado un sonido que es como una iglesia, mi idea es que cuando oigas mi música, ya sea techno, house, old-school, balearic, guitarra, piano, sientas que es mi viaje y mis sentimientos lo que quiero compartir con los demás, eso me hace ser un individuo diferente, si me dedicara a tocar solo una cosa no sería yo mismo. Estoy abierto a todo y quiero que el publico que me sigue haga ese viaje musical conmigo, eso es lo que lo me hace tan especial.

¿Le ha sorprendido la magnitud, espectacularidad y la tecnología de UNVRS. Cambió su idea inicial de hyper club?

Conozco el lugar cuando, en su momento, era el Ku al aire libre, había gente guapa, cosmopolita, VIPs, pero no me podía permitir disfrutarlo entonces, bailaba y me iba caminando a casa. Después llegó Privilege con el techo cubierto, las fiestas increíbles de Manumission y Supermartxé. Ahora es el club más grande del planeta, los fans vienen de todas partes para vivir una experiencia en este espacio en el que hay dos eventos muy grandes, el concepto del dj y el club con una producción especial cada noche. La sala sigue siendo la misma, sin embargo cuando vas los domingos a la puerta solo ves el nombre de Carl Cox y UNVERS, esta lo hace muy especial porque la gente viene a verme a mí, puede escoger otras opciones en otras discotecas, pero es increíble que vengan a escucharme y bailar conmigo. Es un honor para mí formar parte de esta idea.

Usted está muy familiarizado con la música de la isla ¿Cómo puede ser que se mantenga como la Meca de la música electrónica?

Puedes ir a Mykonos y ver algunos clubs, pero no es lo mismo, aquí tienes mucha variedad y diversidad de clubs y estilos musicales. La isla es sinónimo de música electrónica, todos los djs del mundo tienen que pasar por aquí y pinchar para ser alguien. Los fans siempre vuelven porque hay algo especial para todo el mundo, restaurantes, amigos, bares, playas, para niños, jóvenes y mayores y eso lo hace único

Usted es de los pocos djs que hace al público partícipe de su show, que la gente todavía baile y mantiene un tempo alto en todo momento para que no estén constantemente usando el móvil.

Es terrible, pero el problema es que todo el mundo tiene un teléfono, no es que estén todo el rato grabando porque no es posible, si algo no lo pueden explicar lo graban, pero el resto del tiempo pueden bailar, moverse, comentar. En mi época no existía o no podías permitirte algo así, vivías la experiencia, bailando los unos con los otros. Antes me concentraba en pinchar, ahora, además, lo que hago es bailar y así disfruto yo al igual con la música.

Parece que últimamente las proyecciones, luces y el espectáculo es más importante que el dj.

En mi noche no hay mucha producción, si vas a Elrow ves que tienen de todo porque su fiesta es así, en mi noche solo están las luces del club y les digo, a veces, que las bajen porque así hay menos distracción y ver la representación de lo que quiero, que vea en mi show. Los visuales son muy buenos pero suponen una distracción para todos. En producciones muy activas es lo que la gente espera, el humo, las luces, los audiovisuales, los muñecos y los fuegos artificiales. En mi espectáculo no saben qué va a pasar. UNVRS tiene de todo, pero no lo tienen que utilizar en mi noche, ya que el show soy yo.

¿Se puede reinventar la industria de la musica para sobrevivir y competir con las nuevas tendencias y tecnologías?

Siempre he sido fiel a mi pasión a mi sonido y mi estilo, hay que hacerlo lo mejor posible, preguntarse a uno mismo si lo haces por la visibilidad, por los likes o por tu amor por compartir la música que te gusta. Lo he hecho por el amor por la música y el compartir, no se trata de qué voy a hacer después, siempre he pensado de la misma manera ahora y durante años. Trato de que la pista esté llena y lo consigo porque selecciono la música de manera muy especial.

¿Trabaja en nuevos proyectos?

Sí, voy a escribir un nuevo libro, a grabar un documental en el que mencionar mucho la isla de Ibiza porque es un lugar muy significativo para mí y mis shows en directo de música electrónica. He hecho muchos ya, acabo de realizar uno en Alemania que ha sido un éxito y estoy preparando los del 2026 con muchos artistas invitados y sorpresas. Tengo muchas ganas de trabajar en este nuevo concepto de show en el futuro aunque mi agenda está muy ocupada. Si trabajas duro las cosas suceden de una forma adecuada. Tengo ganas de volver el año que viene a UNVRS, esta temporada ha ido muy bien y la gente también lo ha disfrutado. Estoy encantado de mi regreso porque lo echaba mucho de menos.

Le gusta introducir canciones de corte latino de diferentes maneras ¿le gusta la música latina?

Por supuesto, uno de mis artistas favoritos es Carlos Santana. Cuando toca está totalmente en su mundo y es un placer escucharle. En mis sesiones de Space podías escuchar ya ese sonido acogedor mezclado con techno y house, también fusiono otros ritmos latinos. Me encanta porque te hace bailar, vibrar e involucrarte con la otra persona, te hace sentir que estas en Sudamérica, es un sonido isleño del Caribe y te transporta allí. Nací en Barbados y tengo alma y ritmo latinos también.

Le gusta colaborar con gente joven o nuevos talentos ¿por qué es importante para usted? La dj ibicenca Anna Tur ha pinchado en sus sets.

Me encanta Anna, es maravillosa. La conozco desde que era muy joven y siempre ha disfrutado mucho de la música. Está donde está por su pasión y dedicación, ella es el sueño y necesitamos a más gente de ese mismo estilo para enseñar al público como se actúa con pasión y dedicación. Para mí apoyar a gente como Anna es un absoluto placer. Tenemos la Pete Tong Academy que ayuda a los nuevos talentos y es una especie de comunidad en la que djs, productores y artistas reforzamos estos valores en las personas con las que convivimos como artistas.

¿Cómo fue su experiencia en el ultimo Festival de Burning Man?

He asistido al Burning Man casi cada año desde 2008 y en los últimos tiempos he sido fundador de mi propio campamento, en el llamado ‘Playground’. Me encanta, porque es como una comunidad de gente artística que aporta algo diferente y especial, el ultimo festival fue un poco duro por el mal tiempo. En mi show por la mañana pongo canciones originales de James Brown, Aretha Franklin y más artistas soul y funky… esto lo convierte en algo muy legendario porque nadie pincha ese tipo de música hoy en día.

¿Con qué sueña en estos momentos?

Siempre he soñado que mis padres estuvieran orgullosos de mí y creo que lo he conseguido. Ahora mismo sueño que la gente respete la música y a los que trabajan duro, que vean que es un modelo a seguir también para ellos. Hay una energía interesante en el mundo de la escena musical y en general, antes escapábamos de los problemas gracias a la música ya que es una fuerza muy poderosa, deberíamos utilizarla mas de forma positiva, nunca negativa.