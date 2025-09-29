El Baluarte de Sant Pere se convirtió ayer en escenario de la segunda edición del Ibiza Fashion Show, un evento que reunió moda, cultura y artesanía con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza. La cita, dirigida creativamente por la fotógrafa Marta Rojo, combinó el talento de diseñadores consolidados y emergentes con la participación de artesanos, las modelos del certamen Miss Baleares y la Colla de Buscastell, que aportaron el vínculo con la tradición local. La pasarela presentó ocho desfiles con las propuestas de Mogardo, Beau_Hats, Origen Pomar, Ñandutí, Brioni, Johnny Mesq, Natalia Vera, Alma Boutique y Delphine Tempels. Estaba previsto quer la velada se completara con intervenciones artísticas de Ezequiel Herrera y Gustavo Sánchez, así como con una barra solidaria impulsada por Exclusivas Miró y ADDIF, cuyos fondos se destinarán a proyectos sociales en la isla.

El baluarte de Sant Pere se pone de moda con el Ibiza Fashion Show / Vicent Marí