Moda
El baluarte de Sant Pere se pone de moda con el Ibiza Fashion Show
El Baluarte de Sant Pere se convirtió ayer en escenario de la segunda edición del Ibiza Fashion Show, un evento que reunió moda, cultura y artesanía con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza. La cita, dirigida creativamente por la fotógrafa Marta Rojo, combinó el talento de diseñadores consolidados y emergentes con la participación de artesanos, las modelos del certamen Miss Baleares y la Colla de Buscastell, que aportaron el vínculo con la tradición local. La pasarela presentó ocho desfiles con las propuestas de Mogardo, Beau_Hats, Origen Pomar, Ñandutí, Brioni, Johnny Mesq, Natalia Vera, Alma Boutique y Delphine Tempels. Estaba previsto quer la velada se completara con intervenciones artísticas de Ezequiel Herrera y Gustavo Sánchez, así como con una barra solidaria impulsada por Exclusivas Miró y ADDIF, cuyos fondos se destinarán a proyectos sociales en la isla.
