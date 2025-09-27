Estos son los supermercados más baratos

La cadena andaluza Dani se mantiene como la más barata de España para hacer la compra, según el estudio anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que analiza la evolución de precios en supermercados de todo el país. Con un coste anual de 5.497,95 euros para la cesta OCU, Dani vuelve a liderar el ránking nacional, seguida muy de cerca por Alcampo, que se consolida como la opción más económica entre las cadenas de implantación nacional.

El informe sitúa en las primeras posiciones a enseñas de ámbito regional como Tifer y Family Cash, ambas con precios muy competitivos. En el caso de Alcampo, su índice de referencia se sitúa en 101 puntos frente a los 100 de Dani, lo que supone apenas 70 euros de diferencia en el coste anual de la cesta.

En un segundo escalón, con un índice en torno a los 104 y 105 puntos, se encuentran cadenas como Súper Carmela, Deza, Supeco, Maskom o Cash Fresh, que encarecen la cesta entre 200 y 300 euros respecto a las más baratas.

Con tiendas en Ibiza

Por su parte, supermercados de presencia nacional, y que cuentan con establecimientos en Ibiza, como Lidl, Consum y Mercadona aparecen en el grupo intermedio de la clasificación. Comprar en estas cadenas resulta entre un 8 y un 9% más caro que hacerlo en Dani o Alcampo. El coste anual de la cesta se eleva en torno a los 5.930 y 5.965 euros en el caso de Lidl y Consum, mientras que Mercadona alcanza los 5.965,84 euros. Aldi también se incluye en este rango de precios, con 6.007,58 euros.

El estudio de la OCU confirma que las diferencias entre cadenas pueden superar los 500 euros al año para un hogar medio, lo que convierte la elección del supermercado en un factor determinante para la economía doméstica.