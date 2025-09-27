Arte
El festival de ‘performance’ Territori encara su recta final en Eivissa
La zona del Mercat Vell de Vila y el claustro del Ayuntamiento acogieron ayer dos de las citas más esperadas de la presente edición del festival de ‘performance’ Territori. El artista mexicano Lukas Avendaño cerró su taller con la actuación itinerante ‘Instalación para cuerpo humano’ en la calle y la palestina Raeda Saadeh hizo una pieza específica en Dalt Vila. Hoy sábado actuarán la menorquina Paula Araya a las 10 en el Estudi Tur Costa, el ibicenco Monma Mingot a las 12.30 en la plaza de Jesús, el finés Tomasz Szrama a las 18.30 a las 18.30 en la Torre de sa Sal Rossa y la ibicenca Jèssica Ferrer Escandell a las 21 horas en la plaza Julià Verdera de ses Figueretes.
