Qué ocurre si el SEPE descubre un despido pactado entre empresa y trabajador
Ambas partes se enfrentan a sanciones, devolución de prestaciones y multas económicas
En España, la legislación laboral regula diferentes tipos de despido, cada uno con características propias en cuanto a indemnización, acceso al paro y derechos del trabajador. Sin embargo, existe una práctica fraudulenta que preocupa a la Administración: los despidos pactados, en los que empresa y empleado simulan una extinción laboral para que este último pueda cobrar la prestación por desempleo.
En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierte de que esta conducta puede conllevar sanciones graves tanto para el trabajador como para la compañía.
Tipos de despido y sus condiciones
- Despido disciplinario: se produce cuando el trabajador incumple gravemente sus obligaciones (faltas injustificadas, indisciplina, acoso, pérdida de confianza, etc.). No lleva aparejada indemnización, aunque el empleado puede impugnarlo si considera que no está justificado.
- Despido objetivo: lo aplica la empresa por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso, corresponde una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.
- Despido improcedente: se declara así cuando un juez determina que no hay causa válida. El empresario puede optar entre readmitir al trabajador o indemnizarlo con 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
- Despido nulo: ocurre cuando se vulneran derechos fundamentales (por ejemplo, discriminación o despido de una mujer embarazada sin causa). Obliga a la readmisión inmediata y al abono de los salarios dejados de percibir.
En todos estos casos, si el trabajador cumple los requisitos legales, puede acceder a la prestación por desempleo.
El fraude de los despidos pactados
El despido pactado ocurre cuando la empresa y el empleado acuerdan de forma ficticia una extinción laboral para que el trabajador cobre el paro mientras en realidad sigue vinculado al negocio, ya sea trabajando en negro o reincorporándose después de un tiempo. Se trata de una práctica ilegal, ya que el sistema de protección por desempleo está concebido para quienes pierden su trabajo de manera involuntaria.
Qué pasa si el SEPE lo detecta
Si el SEPE descubre un pacto fraudulento, puede:
- Retirar la prestación por desempleo y exigir la devolución íntegra de las cantidades cobradas.
- Imponer sanciones económicas al trabajador por cobrar indebidamente la ayuda.
- Multar a la empresa por connivencia y fraude a la Seguridad Social, lo que puede conllevar recargos, sanciones administrativas e incluso responsabilidades penales en casos graves.
Además, este tipo de prácticas dañan el historial del trabajador, pudiendo inhabilitarlo temporalmente para recibir futuras prestaciones.
Por estos motivos, el SEPE insiste en que el despido debe ser una decisión empresarial basada en causas reales y no un mecanismo pactado para acceder a las prestaciones. Pactar un despido puede parecer una solución rápida, pero supone un fraude que, tarde o temprano, puede salir muy caro tanto al trabajador como al empresario.
