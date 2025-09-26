Una joven da positivo en un control de alcoholemia sin beber: los expertos explican por qué puede pasarle a cualquiera

Los controles de alcoholemia en España pueden realizarse en múltiples situaciones: durante campañas de vigilancia de la DGT, en controles aleatorios en cualquier carretera o vía urbana, cuando los agentes detectan una conducción irregular o en caso de verse implicado en un accidente. La finalidad no es otra que prevenir la siniestralidad y garantizar la seguridad vial, ya que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden afectar a la capacidad de reacción del conductor.

En cuanto a los límites legales de consumo en nuestro país, actualmente la tasa máxima permitida es de 0,5 g/L en sangre o 0,25 mg/L en aire espirado para conductores en general, y de 0,3 g/L en sangre o 0,15 mg/L en aire espirado para conductores noveles y profesionales. No obstante, está en tramitación una reforma que reduciría el límite general a 0,2 g/L y 0,10 mg/L, equiparándolo para todos los conductores. Superar estas cifras supone sanciones económicas, retirada de puntos o incluso responsabilidad penal si la tasa es muy elevada.

Lo que muchas personas no saben es que hay ocasiones en las que sin siquiera beber se puede dar positivo en uno de estos controles. Es lo que le pasó precisamente a una joven y que @farmaceuticofernandez ha explicado en un vídeo en TikTok.

En primera persona

"Acabo de dar 0,11 en un control de alcoholemia hace 15-20 minutos y llevo trabajando desde las 8.00 y son las 17.00 horas. Os voy a contar por qué ha pasado y la conversación con el guardia", cuenta la chica, que se muestra incrédula ante esta situación. "Yo sé que tengo un coche que es carne de control. Y antes de que me hagan las señales de parar, yo ya estoy yendo porque sé que me van a parar", agrega.

¿Puedes dar positivo en un control sin haber bebido?

Se puede dar positivo en un control sin haber bebido porque esta chica dice que ni lo probó. Y la realidad es que puede ser verdad. Según explica el farmacéutico, hay colutorios que pueden llevar hasta un 20% de alcohol, "así que si te has enjuagado la boca recientemente no vas a reventar el control, pero un ligero positivo no te digo yo que no des", explica.

Además, pone otros dos ejemplos: "Hay esprays para la irritación de garganta que pueden llevar una buena dosis de alcohol, así que puedes dar positivo.Y en la comida si has cocinado con alcohol, la mayoría se va con la ebullición, pero todo no". En todos esos casos, si te hacen soplar, 0,0 no vas a dar; ligeramente positivo, puede pasar, reitera el especialista.

Enfermedades que dan positivo en alcohol

"También hay una rara enfermedad que puede hacer que gente que ni ha comido ni ha bebido ni se ha enjuagado pueda dar positivo. Es una extraña condición que se llama síndrome de autodestilación", concluye Fernández. Y es que hay gente que transforma los carbohidratos que consume y los convierte en etanol (alcohol), causando síntomas de intoxicación etílica (como mareos, euforia o desorientación) sin que la persona haya consumido alcohol. Este raro síndrome se puede relacionar con desequilibrios en la flora intestinal, a menudo asociados a tratamientos prolongados con antibióticos.