Cuándo cargar y cuándo no tu teléfono móvil: consejos prácticos para que tu batería dure más
Hay diferentes 'trucos' para evitar daños y mantener la batería en buen estado por más tiempo
Cargar el teléfono móvil parece una acción cotidiana, pero hacerlo de manera incorrecta puede afectar la vida útil de la batería y el rendimiento del dispositivo. Expertos en tecnología recomiendan seguir ciertas pautas para optimizar la carga y mantener la batería saludable.
Cuándo cargar el teléfono y en qué circunstancias
Lo ideal es no esperar a que la batería llegue al 0%. La mayoría de los fabricantes aconsejan recargar el dispositivo cuando se encuentra entre el 20 y el 30%. Del mismo modo, no es necesario mantener el teléfono conectado toda la noche si ya alcanzó el 100%, ya que las baterías modernas suelen tener sistemas de protección, pero un exceso de carga prolongada puede generar calor innecesario.
No conviene cargar el móvil en lugares extremadamente calientes o fríos, ni usar cargadores de baja calidad que no regulen correctamente la energía. También es recomendable evitar cargas rápidas continuas de forma diaria, salvo en situaciones puntuales donde se necesite una carga exprés.
Modo avión y uso del móvil durante la carga
Activar el modo avión mientras se carga puede acelerar el proceso y reducir el consumo energético porque el teléfono deja de buscar constantemente señal, notificaciones o actualizaciones.
En cuanto a usar el móvil mientras se carga, no es peligroso en la mayoría de los casos si se utiliza un cargador oficial y el dispositivo está en buen estado. Sin embargo, jugar o usar aplicaciones que demanden mucha energía puede generar calor, lo que a largo plazo afecta la batería.
La importancia de usar cargadores oficiales
Los cargadores originales están diseñados para suministrar la corriente adecuada al dispositivo, protegiendo la batería y evitando sobrecalentamientos. Las imitaciones o cargadores genéricos pueden ser más económicos, pero aumentan el riesgo de daños, degradación rápida de la batería o incluso accidentes eléctricos.
Recomendaciones
- Carga el teléfono cuando llegue a un 20‑3 % de batería.
- Evita el calor y lugares con temperaturas extremas.
- Usa cargadores oficiales y certificados por el fabricante.
- Activa el modo avión para acelerar la carga si lo deseas.
- Evita usar intensivamente el móvil durante la carga para no generar exceso de calor.
Seguir estos hábitos simples puede alargar la vida útil de la batería, mejorar el rendimiento del smartphone y reducir riesgos innecesarios de sobrecalentamiento o fallo prematuro.
