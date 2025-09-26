¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.

<noiframe><ul><li>¿Qué jugadores ganaron el Balón de Oro 2025?</li><li>Una denuncia en la memoria la Fiscalía ha puesto en tela de jucio el sistema de protección a las víctimas de la violencia de género. ¿De qué se trata?</li><li>¿Por qué irá a jucio el hermano del presidente Pedro Sánchez?</li><li>¿A qué edad ha fallecido Claudia Cardinale? </li><li>¿Detrás de qué medicamento, según Donald Trump, podría estar la razón del aumento del autismo?</li><li>¿Qué conocida cantante dio a luz a su hija el 25 de septiembre?</li><li>¿Quién ha pronunciado estas palabras ante la Asamblea de la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"?</li><li>¿Dónde han vuelto a celebrar su boda el cantante Pablo López y Laura Rubio dos meses después de darse el 'sí quiero' en Madrid?</li><li>¿Qué conocido jugador catalán ha anuncia su retirada del fútbol profesional cuando termine la temporada con su actual club? </li><li>¿Qué juez ha decido que Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez, sega juzgada por un jurado popular?</li></ul></noiframe>