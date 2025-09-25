Ryanair ya no te dejará volar con tarjetas de embarque impresas: ¿cuándo se aplica esta medida?
Implicará una experiencia de viaje más rápida, eficiente y ecológica al reducir el uso de papel
Ryanair ha confirmado que a partir del 12 de noviembre de 2025 dejará de aceptar las tradicionales tarjetas de embarque impresas y exigirá que todos sus pasajeros usen exclusivamente el formato digital a través de su app myRyanair. Este cambio, que fue pospuesto desde una fecha anterior, busca facilitar la transición durante un periodo de menor actividad tras la temporada vacacional.
La compañía aérea low cost justifica esta decisión señalando que actualmente casi el 80 % de sus clientes ya utilizan tarjetas de embarque digitales, por lo que el paso no supone una ruptura radical para la mayoría. Además, desde Ryanair afirman que la medida implicará una experiencia de viaje más rápida, eficiente y ecológica al reducir el uso de papel.
Para quienes no puedan mostrar su tarjeta digital por problemas técnicos (por ejemplo, falta de batería o fallo en la app), Ryanair contempla emitir una tarjeta física en el aeropuerto con un recargo correspondiente. La aerolínea advierte que el check-in deberá hacerse previamente, pues la posibilidad de imprimir el pase al llegar dejará de estar disponible como opción estándar.
Este cambio no es exclusivo de España: la política se aplicará en todos los vuelos operados por Ryanair. No obstante, existen excepciones en algunos aeropuertos donde, por normativa local, aún se exige el pase impreso.
En definitiva, a partir del 12 de noviembre los viajeros que empleen Ryanair deberán estar preparados: tarjeta de embarque digital en regla, app actualizada, batería suficiente y planificación para evitar recargos o contratiempos en el aeropuerto.
- Alarma por un incendio en un solar con barcos en Cala de Bou
- Los Ayuntamientos de Ibiza quieren sustituir el consumo de alrededor de mil millones de litros de agua de los acuíferos por desalada
- La mujer que denunció en redes a un famoso DJ de Ibiza por drogarla y violarla, al banquillo acusada de mentir
- Galería de imágenes del incendio de Cala de Bou
- Más de cinco horas para extinguir el incendio en Cala de Bou que ha quemado tres hectáreas de terreno y cuatro barcos
- Ibiza es el sitio número 1 de ocio mundial con leyes muy estrictas': guerra abierta entre el ocio musical y la política en la isla
- Crisis en el Área de Salud de Ibiza con la dimisión de dos altos cargos
- Una bióloga alerta al Govern en una carta de la “situación extremadamente grave” de la lagartija pitiusa