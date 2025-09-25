La Policía Nacional avisa: cómo usar el DNI digital en el móvil y cuándo es válido en España
Este nuevo sistema busca complementar el DNI físico, ofreciendo una opción más práctica y accesible en la vida cotidiana
En los últimos años, la digitalización de los servicios públicos ha avanzado de manera significativa, y uno de los ejemplos más recientes es la modernización del Documento Nacional de Identidad (DNI). La Policía Nacional ha lanzado MiDNI, una herramienta digital que permite a los ciudadanos llevar su identificación en el teléfono móvil. Este nuevo sistema busca complementar el DNI físico, ofreciendo una opción más práctica y accesible en la vida cotidiana.
A pesar de la innovación, algunas personas han mostrado inquietudes sobre si MiDNI reemplaza al carnet tradicional. Desde la Policía Nacional se ha aclarado que no es un sustituto, sino un complemento. La app permite realizar trámites y verificaciones de manera más cómoda, pero el documento físico sigue siendo necesario en numerosas situaciones. Para acceder a MiDNI es imprescindible descargar la aplicación oficial, que garantiza la seguridad y privacidad de los datos personales y es completamente gratuita.
La protección de la información es uno de los aspectos más destacados de este formato digital. MiDNI utiliza sistemas de validación biométrica y claves cifradas, asegurando que únicamente el titular pueda acceder a su identificación. Con ello, se minimizan los riesgos de uso indebido o accesos no autorizados. Además, esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar los servicios públicos a la era tecnológica, facilitando la digitalización y mejorando la experiencia de los ciudadanos.
Estrategia nacional de modernización
El proyecto, impulsado por el Ministerio del Interior y gestionado por la Policía Nacional, forma parte de la estrategia nacional de modernización de los servicios públicos. Desde abril de 2026, MiDNI deberá ser aceptado en los trámites que la normativa determine. Su uso estará permitido para identificarse en gestiones administrativas, servicios sanitarios, recogida de medicamentos, acceso a recintos públicos o privados, e incluso en el ámbito electoral, aunque el DNI físico seguirá siendo necesario en determinadas situaciones.
En un vídeo publicado por la Policía Nacional ha detallado cuando será válido:
- Alojarse en un hotel o alquilar un coche: Será posible hacer el check-in si se presenta el DNI a través de la aplicación.
- Usarlo en el extranjero: MiDNI solo es válido dentro de España y no permite cruzar fronteras ni viajar a otros países.
- Firmar escrituras ante notario o establecer contratos: El DNI digital servirá como acreditación en trámites jurídicos.
- Viajar en avión o tren dentro de España: Podrá utilizarse para comprar billetes y pasar controles de acceso.
- Acceder a conciertos, teatros o edificios oficiales: El móvil será suficiente para validar la identidad en controles de entrada.
- Recoger medicamentos en farmacias: Bastará con mostrar la receta electrónica vinculada al DNI digital.
- Votar en elecciones: Los ciudadanos podrán identificarse en el colegio electoral con la app miDNI.
