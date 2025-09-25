La Policía Nacional avisa: cómo usar el DNI digital en el móvil y cuándo es válido en España

En los últimos años, la digitalización de los servicios públicos ha avanzado de manera significativa, y uno de los ejemplos más recientes es la modernización del Documento Nacional de Identidad (DNI). La Policía Nacional ha lanzado MiDNI, una herramienta digital que permite a los ciudadanos llevar su identificación en el teléfono móvil. Este nuevo sistema busca complementar el DNI físico, ofreciendo una opción más práctica y accesible en la vida cotidiana.

A pesar de la innovación, algunas personas han mostrado inquietudes sobre si MiDNI reemplaza al carnet tradicional. Desde la Policía Nacional se ha aclarado que no es un sustituto, sino un complemento. La app permite realizar trámites y verificaciones de manera más cómoda, pero el documento físico sigue siendo necesario en numerosas situaciones. Para acceder a MiDNI es imprescindible descargar la aplicación oficial, que garantiza la seguridad y privacidad de los datos personales y es completamente gratuita.

La protección de la información es uno de los aspectos más destacados de este formato digital. MiDNI utiliza sistemas de validación biométrica y claves cifradas, asegurando que únicamente el titular pueda acceder a su identificación. Con ello, se minimizan los riesgos de uso indebido o accesos no autorizados. Además, esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar los servicios públicos a la era tecnológica, facilitando la digitalización y mejorando la experiencia de los ciudadanos.

Estrategia nacional de modernización

El proyecto, impulsado por el Ministerio del Interior y gestionado por la Policía Nacional, forma parte de la estrategia nacional de modernización de los servicios públicos. Desde abril de 2026, MiDNI deberá ser aceptado en los trámites que la normativa determine. Su uso estará permitido para identificarse en gestiones administrativas, servicios sanitarios, recogida de medicamentos, acceso a recintos públicos o privados, e incluso en el ámbito electoral, aunque el DNI físico seguirá siendo necesario en determinadas situaciones.

