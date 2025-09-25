Elegía de un hombre bueno

Cuando hablé con José Luis Roselló a finales del mes de agosto, aunque conocía su delicado estado de salud, nunca llegué a sospechar que el desenlace, ese desenlace del que nos advierte un conocido poema clásico al decirnos que viene «tan callando», estuviera tan próximo. Al recibir la noticia, los recuerdos de múltiples vivencias compartidas, profesionales unas, personales otras, empezaron a brotar, primero de forma desordenada y luego, cuando conseguí sosegarme, de manera más organizada, pero siempre bajo un denominador común: el haber podido disfrutar, prácticamente desde que lo conocí, al poco de haber ingresado ambos en la Carrera Diplomática, de una persona abierta, inteligente, empática, generosa y, tal vez como resumen de todas estas cualidades y síntesis de su personalidad, buena en la mejor y más amplia acepción del término.

Coincidimos en comisiones de servicio -en Ginebra, en sendas conferencias internacionales, él en la de Derecho del Mar, yo en la Derecho Internacional Humanitario-, en destinos extranjeros - en Nueva York, él en el Consulado General, yo en la Embajada ante Naciones Unidas- o en puestos nacionales -en Madrid, al regreso de Nueva York, en la Dirección de Organismos y Conferencias Internacionales (OCI)-, y en todos ellos pude comprobar de primera mano su vocación diplomática, concretada en una cabal defensa de los intereses nacionales y de los derechos de los españoles, y en un trabajo serio, riguroso, ejemplar, en el que robando tiempo a su propio tiempo puso éste siempre a disposición de los demás.

Un ejemplo de esto último lo viví en Nueva York en una ocasión en la que pedí a José Luis que participara en un festival cultural que se iba a celebrar en Casa Galicia de Unidad Gallega, nada menos que un sábado o domingo por la tarde, y al que iba a asistir una nutrida representación de la colonia, heterogénea y variopinta, en la que, al lado de emigrantes tradicionales, había exiliados políticos, como el viejo republicano Emilio González López, amigo de ambos. Ante mi vacilación por lo que suponía entrar en su merecido tiempo de descanso, José Luis me respondió, sin dudarlo ni un segundo: «¿A qué hora quieres que esté allí?»; y allí estuvo, en efecto, con una intervención próxima y sencilla con la que supo granjearse el agradecimiento y afecto de mis paisanos.

Supo compartir tareas diplomáticas con otras de contenido jurídico -la negociación de la vuelta a casa del ‘Guernica’- o político -como sucedió con la marea negra del ‘Prestige’, desde su puesto de Embajador en Misión Especial para Asuntos del Mar-, y en todas ellas dejó su habitual sello de persona íntegra, discreta, trabajadora. En La Coruña, unas navidades, en plena epopeya del ‘Prestige’, pues allí estuvo destinado en comisión durante varios meses, sentados a la mesa en torno a un buen vino y a un buen lacón, pude apreciar, en medio de la seriedad que la situación exigía, su fino humor ibicenco, no muy lejano, le dije, entre risas, del gallego por su ironía y retranca.

Aunque sus distintos nombramientos como Embajador -Angola, Kuwait, Viena, Omán- o como Cónsul General -Casablanca-, nos alejaron geográficamente, la amistad , que se mantuvo siempre incólume pese a estas intermitencias, se fue completando, o mejor agrandando, con distintos temas familiares que nos unieron todavía más: el de mi familia, que fue creciendo paulatinamente y en la que él se integró como un miembro más; y el de sus dos matrimonios, primero con Susan, en Nueva York, y luego, tras divorciarse de ella, con Khadija, en Viena. Este acercamiento hizo que en nuestras habituales conversaciones telefónicas sustituyéramos de forma gradual nuestros respectivos patronímicos por un afectuoso «Maestro» -así me dirigía yo a él- y un no menos afectuoso «Patriarca» -así se dirigía él a mí-.

Al recordar todo esto, no puedo por menos que valorar lo afortunado que he sido durante todos estos años y lo que me he enriquecido con la fraternal amistad de este ibicenco, orgullo de su Ibiza natal, pero también de su Galicia adoptiva, a la que, sin necesidad de perder su identidad isleña, traté de acercarlo entre risas, gastronomía y paisajes. Pero su mensaje, el de su ida, es que hay que seguir adelante, y nada mejor para hacerlo que con estos versos de William Wordsworth: «Aunque nada puede devolver la hora / de esplendor en la hierba, de gloria en la flor / no nos lamentaremos, más bien encontraremos / fuerza en lo que queda atrás». Creo que es lo que le gustaría que hiciéramos.