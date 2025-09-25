La DGT lo confirma: así cambiarán los exámenes de conducir a partir de octubre

El tradicional método de aprobar el carnet de conducir memorizando test llega a su fin. Desde el 1 de octubre, la Dirección General de Tráfico (DGT) incorporará al examen teórico vídeos con situaciones reales de tráfico, donde los aspirantes deberán decidir cómo actuar al instante. Ya no bastará con recordar respuestas: habrá que analizar semáforos, adelantamientos y pasos de peatones como si se estuviera al volante. La medida busca reducir el desconcierto que muchos conductores noveles experimentan al pasar de la teoría a la práctica.

El cambio ha generado inquietud entre quienes están estudiando actualmente. Muchos han optado por adelantar sus exámenes para enfrentarse a la modalidad antigua, considerada más sencilla, mientras que la nueva promete poner a prueba la capacidad de reacción y la comprensión del tráfico en tiempo real. Expertos advierten que la preparación exigirá más tiempo y atención que nunca, ya que el enfoque se centra en la toma de decisiones y la seguridad, no en la memorización de fórmulas.

Nuevas señalizaciones

A estos cambios se suman nuevas señalizaciones, vigentes desde julio, que reflejan la evolución de la movilidad urbana. Entre ellas destacan estaciones de servicio exclusivas para coches eléctricos, pictogramas específicos para patinetes y bicicletas, y señales con representaciones más inclusivas en cuanto al género. La DGT pretende así que los futuros conductores se acostumbren a una carretera que cambia y se diversifica constantemente.

Por ejemplo, un aspirante podrá encontrarse en el examen con un vídeo en el que un patinete eléctrico circula por un carril compartido con bicicletas, mientras un peatón se dispone a cruzar fuera del paso habilitado. En este escenario, el estudiante deberá decidir si frena, mantiene la velocidad o cambia de carril, evaluando prioridades de seguridad y respeto a las normas. Estas situaciones, que reflejan la realidad cotidiana, reemplazan los antiguos test estáticos y buscan que los conductores tomen decisiones correctas en tiempo real.

La DGT subraya que la finalidad de estas modificaciones es formar conductores más conscientes y preparados. Comprender cómo actuar ante señales poco habituales, adelantamientos complicados o situaciones mixtas de vehículos y peatones reducirá la probabilidad de accidentes y fomentará una conducción más responsable. Así, el examen deja de ser un simple trámite y se convierte en una herramienta de aprendizaje práctica, adaptada a los desafíos de la movilidad moderna.