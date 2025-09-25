Solidaridad
Los clientes de Ibiza y Formentera de Eroski aportan 5.000 euros a Cáritas
La cadena de supermercados clausura en las Pitiusas su campaña solidaria ‘Un lápiz que da esperanza’
redacción
Eroski ha clausurado este jueves en el supermercado Eurocentro de Ibiza la campaña solidaria ‘Un lápiz que da esperanza’, con la que se han recaudado 5.000 euros en los establecimientos de Ibiza y Formentera. La cantidad, fruto de la venta de lápices solidarios a un euro en las cajas de los supermercados, se destinará íntegramente a Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera para apoyar a personas sin recursos en necesidades básicas como vivienda, alimentos y artículos de primera necesidad.
El acto de cierre de la campaña contó con la participación de Antonio Moya, gerente de Eroski en Ibiza y Formentera; Joana Manresa, responsable de Relaciones Institucionales de Eroski en Baleares; y Joan Torrens Marí, director de Cáritas Diocesana de Ibiza.
Con esta iniciativa, Eroski refuerza su apoyo a los programas de atención y acompañamiento que desarrolla Cáritas en las islas, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y especialmente afectadas por las consecuencias de la crisis inflacionista de los últimos años.
La acción se enmarca en la campaña anual de Eroski en favor de Cáritas en Balears. En total, se pusieron a disposición de los clientes 23.000 lápices solidarios: 15.000 en Mallorca, 5.000 en Ibiza y Formentera, y 3.000 en Menorca. La recaudación global, de 23.000 euros, ha sido entregada a las delegaciones de Cáritas en las cuatro islas.
