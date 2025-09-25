Abusos en el alquiler: un joven denuncia que le pidieron un informe de VIH para arrendar un piso

La búsqueda de vivienda en alquiler en España se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. A los elevados precios, que en muchas ciudades alcanzan máximos históricos, se suman prácticas irregulares por parte de algunos propietarios. No se trata únicamente de exigencias económicas desproporcionadas —fianzas elevadas, meses por adelantado o avales imposibles de conseguir—, sino también de condiciones que vulneran la ley y atentan directamente contra los derechos fundamentales de los inquilinos.

Ese fue el caso de un joven que decidió contar públicamente su experiencia en Y ahora Sonsoles, el programa de Antena 3 presentado por la periodista Sonsoles Ónega. Según relató, cuando ya había acordado con los dueños del piso todos los requisitos económicos para formalizar el alquiler, se encontró con una petición inesperada y fuera de lugar: los propietarios le reclamaron un informe médico que certificara que no era portador del VIH.

La sorpresa inicial pronto dio paso a la indignación. Como recuerdan los expertos legales, exigir este tipo de documentación es totalmente ilegal. Los datos de salud son información de carácter sensible y forman parte de la intimidad personal, protegida por la Constitución y la normativa de protección de datos. En ningún caso un arrendador puede exigir a un futuro inquilino pruebas médicas o certificados de este tipo como condición para acceder a una vivienda.

Prácticas discriminatorias

El relato del joven, que se ha viralizado en redes sociales, refleja una realidad preocupante: la presión que sufren muchos ciudadanos a la hora de buscar piso no solo se traduce en precios desorbitados, sino también en prácticas discriminatorias. En este caso, además de una vulneración de derechos, se trata de un claro ejemplo de estigmatización hacia las personas con VIH, un colectivo que todavía sufre prejuicios y barreras en distintos ámbitos de la vida social y laboral.

El caso ha abierto el debate sobre hasta qué punto los abusos en el mercado inmobiliario están normalizados. Asociaciones de inquilinos denuncian que no es un hecho aislado y reclaman un mayor control por parte de la Administración para garantizar que se cumpla la ley y que los arrendadores que recurren a estas prácticas puedan ser sancionados.