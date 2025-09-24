Igualdad dice que las "incidencias" con las pulseras no han puesto "en riesgo" a las víctimas y carga contra la fiscalía por generar "alarma"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles al PP que deje de "alarmar con bulos, falsedades y mentiras" dado que "no es verdad que las incidencias temporales" detectadas en las pulseras que controlan a los maltratadores "hayan puesto en riesgo a las víctimas". El PP pide la dimisión de Redondo y este miércoles ha sido uno de los temas que más ha exprimido para arremeter contra el Gobierno, en la sesión de control en el Congreso, porque la fiscalía ha destapado que durante unos meses en 2024 hubo un apagón de datos y los tribunales no dispusieron de información sobre los movimientos de los agresores y, por tanto, se produjo una "gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos provisionales, en los juicios por quebrantamiento de medidas cautelares como las órdenes de alejamiento.

Asimismo, el ministerio fiscal, en su memoria anual, ha denunciado que los dispositivos de control telemático de los agresores, que se implantaron en 2009, presentan incidencias periódicas como falta de cobertura o falsas alarmas, que provocan estrés en las usuarias del sistema. Aviso al que se ha sumado el CGPJ, que ha hecho público que ha trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Igualdad los fallos tecnológicos detectados, que han ido a más durante el año pasado, cuando se produjo un cambio en la empresa adjudicataria.

La polémica ha desatado, por tanto, una guerra soterrada entre Igualdad, la fiscalía y el Poder Judicial, que este miércoles se ha mostrado abiertamente, cuando la ministra se ha preguntado, en la sesión del Congreso, "donde están las sentencias" absolutorias que menciona el ministerio fiscal en su memoria sobre los procesos de quebrantamiento de condena. "Dónde están esas sentencias, quién las tiene, no se conocen, no se saben y han generado una alarma absolutamente impropia", ha remachado. Igualdad sostiene que ha pedido los datos a la fiscalía y al CGPJ y que no han obtenido respuesta porque, a su juicio, probablemente fueron muy pocos casos y se subsanaron una vez se recuperaron los datos.

La "rectificación"

Asimismo, Redondo ha interpretado que la fiscalía y la portavoz del Observatorio sobre violencia machista del CGPJ han "rectificado" ya sus acusaciones, cuando el ministerio fiscal emitió una nota aclaratoria en la que indicó "que las víctimas han estado protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron" y la "mayoría" de sobreseimientos provisionales, basados en la falta de datos en los juicios sobre los movimientos de los agresores, se reabrieron una vez se recuperaron los datos.

A su vez, la presidenta del Observatorio, Esther Erice, ha asegurado que "las mujeres tienen que tener la certeza de que están seguras, puesto que los jueces, cuando detectan un fallo en una pulsera, toman otras medidas".