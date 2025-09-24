La Guardia Civil empezará a sancionar el uso irregular del enganche trasero del coche con multas de hasta 500 euros

Mantener nuestro vehículo en perfecto estado es fundamental, no solo por nuestra seguridad, sino también por la de quienes nos rodean, ya sean familiares, amigos o el resto de conductores en la carretera. No cumplir con las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT) puede traer consecuencias serias, desde multas económicas hasta la retirada del carnet, la inmovilización del coche e incluso penas más graves. Por eso es esencial revisar regularmente el coche y asegurarse de que todas las inspecciones y revisiones estén al día.

Uno de los elementos que cada vez más conductores instalan es la bola para remolque o caravana, permitida por la DGT siempre que cumpla los requisitos legales. Sin embargo, no basta con colocarla de cualquier manera: la instalación debe hacerse en un taller autorizado y respetando la homologación correspondiente. Si no se sigue este procedimiento, los conductores pueden enfrentarse a multas de hasta 400 euros. Para evitar sanciones, es necesario contar con el certificado de instalación y el informe de conformidad del fabricante.

Además, es fundamental que la matrícula del vehículo permanezca siempre visible. Cualquier accesorio que la tape, incluso parcialmente, puede ser motivo de sanción. Si la bola del remolque u otro elemento dificulta la lectura de la matrícula, la multa puede llegar a los 200 euros, ya que se considera un obstáculo para la identificación del coche.

Nueva ley en vigor

Con la entrada en vigor de la nueva ley conocida como 'anti-tuneo', la instalación de un enganche se considera una reforma de importancia, lo que implica seguir un procedimiento concreto: homologación del enganche, certificado del taller instalador e informe de conformidad que, normalmente, se obtiene a través del concesionario. Muchos conductores prefieren realizar la instalación directamente en el concesionario para simplificar los trámites, aunque el coste pueda ser algo mayor que en un taller independiente. Una vez completados todos los pasos, la reforma se registra en la ficha técnica del vehículo y se pasa la ITV correspondiente.

Existen dos tipos de enganche: el fijo, que no se puede desmontar, y el desmontable, que combina una parte fija y otra móvil. Este segundo tipo ha generado confusión entre conductores e incluso algunos agentes, ya que en ocasiones se han impuesto multas a usuarios que circulaban con el enganche puesto sin remolque. La justificación era que dificultaba la visibilidad de la matrícula, aunque estas sanciones suelen ser anuladas al no contar con base legal.