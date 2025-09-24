Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empiezan las restricciones para los diésel de más de 10 años y gasolina anteriores a 2007: qué cambia, dónde y para quién

Estas medidas forman parte del endurecimiento normativo para reducir la contaminación del aire

Un conductor en una imagen de archivo

Jorge López

A partir de los próximos meses, varias ciudades españolas, mediante sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), van a empezar a imponer restricciones de movilidad para los coches diésel con más de 10 años de antigüedad y los de gasolina matriculados antes de 2007. Estas medidas forman parte del endurecimiento normativo para reducir la contaminación del aire.

Qué son estas restricciones

Se refiere a vehículos con etiqueta B de la Dirección General de Tráfico (DGT): en general, los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2006, y los diésel matriculados desde 2006 hasta alrededor del año 2015.

En concreto, para diésel “de más de 10 años” se entiende que hablamos de los que no cumplen las emisiones más recientes, y para gasolina anteriores a 2007 lo mismo.

Dónde aplican estas medidas

En más de 30 ciudades españolas ya se han anunciado o activado prohibiciones o limitaciones para estos vehículos y afecta exactamente a turismos y furgonetas ligeras:

  1. Gasolina matriculados antes de 2007 (más específicamente entre 2001-2006 para ser etiqueta B).
  2. Diésel matriculados desde 2006 en adelante que ya superen los 10 años (esto depende del municipio y de cuándo se matricularon) y que correspondan con la etiqueta B.
  3. Vehículos sin etiqueta (los que no cumplen mínimo los estándares para tener alguna de las categorías ambientales de la DGT) ya tienen restricciones en muchas ZBE.

Hay excepciones posibles, como personas con movilidad reducida, vehículos históricos, emergencias, etc., que pueden estar exentas o con permisos especiales dependiendo del municipio.

Cuándo entran en vigor los cambios

Hay un calendario escalonado. Algunas medidas ya están vigentes en ciertas ciudades (Bilbao, Madrid en partes de su ZBE, etc.).

Fechas clave:

  • 1 de enero de 2025: en Madrid, entrada en vigor de algunas restricciones más estrictas para vehículos categoría A (sin etiqueta) en toda la ZBE del término municipal.
  • 15 de junio de 2025: Bilbao aplica restricciones para etiqueta B.
  • Enero de 2027: Málaga y Palma de Mallorca para etiqueta B.
  • 2028: restricciones más duras previstas en Cataluña y otras ciudades para etiqueta B.

Multas

Las sanciones depende del municipio, pero ya se anuncia que se impondrá multa a los vehículos que circulen en la ZBE sin cumplir las condiciones de acceso (etiqueta, horario, etc.).

No se ha generalizado aún una cifra estándar nacional para la multa de los coches B que incumplan, pero se estima que podrían ser semejantes a las de vehículos sin etiqueta, que en muchas ciudades rondan los 200 euros, dependiendo del tipo de infracción. (Esto depende de la ordenanza local).

Qué hacer si tienes uno de estos vehículos

  • Verifica qué etiqueta ambiental tienes asignada por la DGT. Si no tienes ninguna, podrías estar sujeto a restricciones más severas o anticipadas.
  • Averigua si tu municipio o ciudad tiene ya una ZBE, y qué reglas aplican allí. Muchas ciudades tienen listados o herramientas web para consultar por matrícula si puedes circular o no.

Considera alternativas:

  • Cambiar de vehículo por uno con mejor etiqueta (C, ECO, 0 emisiones) si es posible.
  • Uso de transporte público, desplazamientos combinados (park & ride), coche compartido.
  • En algunos casos consultar si hay subvenciones para renovar el coche o incentivos para achatarramiento.
  • Ver si tu vehículo tiene opciones de adaptación, en los casos permitidos legalmente, aunque en general la etiqueta se basa en emisiones homologadas, no tanto modificaciones posteriores.

La normativa española obliga desde la Ley de Cambio Climático (2021) a que los municipios de más de 50.000 habitantes tengan su ZBE operativa.

Afecta a un porcentaje considerable del parque: se estima que más de nueve millones de vehículos en España (más del 30 %) son los que podrían verse afectados por estas nuevas restricciones.

