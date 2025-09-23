¿Cada cuánto hay que cambiar realmente el aceite del coche? Los expertos lo tienen claro

Mantener el aceite del motor en buen estado es una de las claves para alargar la vida útil de un vehículo y evitar averías costosas. Aunque muchos conductores lo ven como un trámite rutinario, la realidad es que el aceite cumple funciones esenciales: lubrica las piezas internas, reduce la fricción, ayuda a disipar el calor y mantiene limpio el motor al atrapar impurezas.

No cambiarlo a su debido momento implica riesgos importantes: desde un mayor desgaste de los componentes y sobrecalentamientos hasta la posibilidad de provocar daños irreparables en el motor, recalcan los especialistas.

¿Qué aceite usar y de qué depende su duración?

El tipo de aceite varía según el motor y las recomendaciones del fabricante: mineral, semisintético o sintético, con una viscosidad concreta. También influyen las condiciones de uso. Los trayectos cortos en ciudad, los climas extremos o el transporte de cargas pesadas degradan antes el lubricante.

En los vehículos antiguos, las juntas y tolerancias suelen exigir cambios más frecuentes. En cambio, los motores modernos, diseñados con mayor precisión y preparados para aceites sintéticos, permiten alargar los intervalos de sustitución.

La diferencia entre diésel y gasolina también cuenta: los primeros generan más residuos y suelen requerir cambios más cortos; mientras que en gasolina, especialmente en motores turbo, las exigencias térmicas marcan la pauta.

¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiarlo?

Según lo que recogen publicaciones recientes como la de Reidas Official, los intervalos recomendados son:

Coches modernos , uso normal en carretera: entre 10.000 y 15.000 km, o al menos una vez al año.

, uso normal en carretera: entre 10.000 y 15.000 km, o al menos una vez al año. Coches antiguos o con aceite mineral: entre 5.000 y 7.500 km.

o con aceite mineral: entre 5.000 y 7.500 km. Uso severo (mucho tráfico urbano, trayectos cortos, climas extremos, cargas pesadas): entre 5.000 y 10.000 km.

(mucho tráfico urbano, trayectos cortos, climas extremos, cargas pesadas): entre 5.000 y 10.000 km. Vehículos en buen estado con aceite sintético de calidad: hasta 12.000 o 16.000 km, siempre que el fabricante lo autorice.

Los expertos insisten en que no existe una cifra universal. El manual de cada coche sigue siendo la referencia más fiable. Eso sí, conviene no apurar los intervalos: un aceite a tiempo cuesta mucho menos que una reparación de motor.