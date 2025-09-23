La Guardia Civil advierte de un fraude digital que bloquea tus archivos y exige pagar para recuperarlos

La Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia sobre el aumento de los fraudes digitales basados en ransomware, un tipo de ciberataque que se ha convertido en una de las principales amenazas en España. Este malware bloquea el acceso a ordenadores y dispositivos móviles, cifra los archivos y exige el pago de un rescate —generalmente en criptomonedas— para recuperar la información.

El ransomware se propaga principalmente a través de correos electrónicos fraudulentos, archivos adjuntos infectados, enlaces maliciosos o fallos de seguridad en programas sin actualizar. Una vez dentro del equipo, bloquea el sistema y muestra un mensaje de extorsión que amenaza con la pérdida o difusión de los datos si no se paga el rescate.

Riesgos

Los especialistas en ciberseguridad advierten de que el ransomware no solo supone un grave riesgo económico, sino también una amenaza para la privacidad de los datos. Entre las consecuencias más habituales destacan:

Pérdida de información personal o empresarial.

Filtración de datos sensibles a terceros.

Daños a la reputación de empresas y organismos afectados.

Extorsiones reiteradas incluso tras el pago.

Cómo evitar ser víctima de un ataque

La Guardia Civil, junto al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), recomienda tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección:

Mantener copias de seguridad actualizadas en dispositivos externos.

Actualizar sistemas operativos y programas con frecuencia.

Instalar y mantener activo un antivirus confiable.

Desconfiar de correos sospechosos y no abrir enlaces ni adjuntos de remitentes desconocidos.

Limitar los accesos remotos y utilizar contraseñas seguras con autenticación en dos pasos.

Qué hacer si ya se ha sufrido un ataque

Las autoridades recomiendan no pagar nunca el rescate, ya que no garantiza la recuperación de los datos. En caso de infección, lo más recomendable es desconectar el dispositivo de la red, contactar con un especialista y denunciar el incidente ante la Guardia Civil o a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI).