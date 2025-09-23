La novedad que va a introducir la DGT en 2026 y que te interesa conocer
La reforma del Reglamento General de Circulación detallará cómo se debe actuar en este tipo de emergencias
Seguro que en más de una ocasión, atrapado en un atasco en autovía o autopista, te has encontrado con una ambulancia con las luces de emergencia encendidas y has tratado de apartarte para dejarla pasar. Hasta ahora no existía una norma específica que indicara cómo actuar en estas situaciones… pero eso está a punto de cambiar.
La próxima reforma del Reglamento General de Circulación (RGC), prevista para 2026, incorporará un artículo (el 32) en el que se regulará este comportamiento. En él se establecerá la obligación de que los vehículos se abran hacia los lados cuando circulen a velocidad muy reducida —similar a la de un peatón— o estén parados por una retención en autopistas y autovías.
El carril de emergencia
Esta normativa sobre los denominados “Carriles de Emergencia”, pensada para ambulancias, bomberos y policía en servicio urgente, ya funciona en varios países europeos, como Austria, Polonia o Alemania, donde se implantó en los años 70.
“El objetivo es definir una conducta clara en autopistas y autovías para permitir el acceso rápido de los vehículos prioritarios, facilitar la atención y evacuación de las víctimas en caso de accidente y recuperar la normalidad del tráfico lo antes posible”, explica Francisco de las Alas-Pumariño, jefe de la Unidad de Normativa de la DGT.
Respecto a los carriles de emergencia, hay otra novedad importante por venir. A partir de 2026, la DGT alertará sobre las emergencias a los conductores, que podrán prepararse con antelación para facilitar el paso a los vehículos prioritarios, incluso antes de que lleguen sus señales acústicas y luminosas.
Esto será posible porque ambulancias, coches de bomberos y policía circulan geolocalizados y transmiten su situación a los centros de gestión correspondientes. A partir del año próximo, estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia.
Cómo comportarse ante un vehículo en emergencia
Si nunca has experimentado una situación de emergencia, estas son las pautas que debes seguir:
- Mantén la calma. Si no sabes hacia dónde moverte, no hagas movimientos bruscos que puedan sorprender al resto de conductores.
- Reduce la velocidad gradualmente sin frenadas bruscas, manteniendo la distancia de seguridad.
- Si es necesario dejarle paso, muévete hacia el lado de la vía y nunca te cruces por delante.
- Sigue las instrucciones de los agentes o del personal de emergencias en su caso. También puedes leer en los carteles de información directrices que seguir en estos casos.
