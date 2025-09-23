La Policía Nacional avisa a toda España: la estafa del coche y Bizum
El engaño comienza cuando alguien anuncia su coche en la red
las estafas digitales siguen en aumento a medida que avanza la transformación tecnológica. Y, al mismo tiempo, se intensifican los esfuerzos de los cuerpos de seguridad para prevenirlas antes de que se materialicen. Una parte fundamental de esta estrategia es informar y alertar a la ciudadanía sobre los métodos, cada vez más sofisticados, que utilizan los delincuentes para engañar y apropiarse del dinero o de los datos personales de sus víctimas.
En su comunicado más reciente, la Policía Nacional ha puesto el acento en una modalidad de fraude que combina la compraventa de vehículos por internet con el uso de Bizum. Aunque el procedimiento no es complejo, resulta muy efectivo si el vendedor se confía.
El engaño comienza cuando alguien anuncia su coche en la red: poco después recibe la llamada de un supuesto comprador. Este se presenta con gran interés, promete reservar el vehículo, asegura ser de la misma ciudad y recalca que tiene mucha urgencia, lo que contribuye a generar confianza en la víctima.
El fraude se activa en el siguiente paso: el estafador afirma que necesita un comprobante “para mostrarlo a su jefe y cerrar la cita”. Mientras mantiene la llamada, dice que enviará un Bizum como señal de pago para apartar el coche.
En realidad, lo que hace es enviar una solicitud de dinero en lugar de transferirlo, de modo que, bajo presión y sin prestar suficiente atención, algunas personas terminan aceptando y enviando la cantidad solicitada al delincuente.
Por eso la policía insiste: "Verifica siempre las operaciones realizadas con Bizum y revisa con cuidado antes de dar a aceptar”.
