Por qué hay más arañas en casa en los meses de otoño: causas, riesgos y cómo prevenirlas

Con la llegada del otoño, muchos hogares comienzan a notar una presencia más visible de arañas en rincones, techos y habitaciones. Lejos de tratarse de una invasión repentina, los expertos explican que este fenómeno responde a comportamientos propios del ciclo vital de estos animales y a las condiciones ambientales que se intensifican en esta época del año.

Durante el verano, las arañas suelen permanecer en el exterior, donde la abundancia de insectos les permite alimentarse sin dificultad. Sin embargo, a medida que bajan las temperaturas y disminuye la actividad de sus presas habituales, es más común que busquen refugio en interiores, donde encuentran resguardo y un entorno estable. Además, el otoño coincide con la época reproductiva de muchas especies, por lo que las arañas macho se vuelven más activas y visibles en su búsqueda de pareja.

Algunos especialistas apuntan a que el cambio climático también podría estar influyendo en la presencia de estos arácnidos en áreas urbanas. Otoños más cálidos y húmedos generan condiciones propicias para su actividad, prolongando el tiempo en que permanecen activas y aumentando las probabilidades de que entren en contacto con los seres humanos.

Riesgos que comporta su presencia

En cuanto a los riesgos, la mayoría de las arañas presentes en viviendas no representan un peligro real para las personas. La mayor parte de las especies autóctonas no son venenosas y sus mordeduras son poco frecuentes. Aun así, se recomienda mantener la precaución en caso de detectar ejemplares de mayor tamaño y, ante cualquier reacción inusual por una mordedura, acudir a un centro de salud.

Para reducir su presencia en casa, los expertos aconsejan medidas sencillas: mantener la limpieza en rincones y detrás de los muebles, sellar grietas o rendijas por donde puedan entrar, evitar la acumulación de objetos en trasteros o sótanos y utilizar mosquiteras en ventanas. También recomiendan no eliminarlas de forma indiscriminada, pues cumplen un papel beneficioso al controlar la población de insectos.