Fiesta
El puerto de Eivissa celebra los 50 años de su mercadillo artesano
Medio siglo mirando al mar y ofreciendo algo original a los turistas como recuerdo de su visita a la isla. Así ha pasado estos últimos 50 años el mercadillo artesano del puerto de Eivissa, que este sábado por la tarde celebró tan especial aniversario. Una fiesta en la que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Eivissa y que sirvió para rememorar aquellos tiempos en los que los primeros artesanos se instalaron en el barrio de la Marina con sus pulseras, collares, ropa, figuritas, piezas de piel...
En aquella época ofrecían sus productos en telas colocadas en el suelo y, como no había luz, algunos se alumbraban con candelabros, explicaron. Desde sus puestos, algunos de los más veteranos del lugar han sido testigos de primera mano de los cambios que ha vivido y sufrido la isla en estas cinco décadas.n
