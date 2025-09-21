Presentación de la campaña ‘Ibiza siempre de moda’ en Madrid

La consellera insular de la Promoción Económica, Maria Fajarnes, presentó el sábado la nueva campaña del Consell de Ibiza bajo el lema ‘Ibiza siempre de moda’ a la prensa nacional en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Tras la cena con los medios, se les hizo entrega a los asistentes del libro ‘Adlib Ibiza 50+’, de Juan Suárez, una recopilación de la historia de la moda ibicenca.

El comunicador, dj y ex director comercial del Diario de Ibiza, dedicó el libro a todos y cada uno de los asistentes durante «una magnífica y elegante velada en torno a la moda, la artesanía, la tradición, la promoción turística y la belleza de la isla» a la que asistieron varios diseñadores Adlib, así como rostros famosos de la televisión y la moda.