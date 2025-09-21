Moda
Presentación de la campaña ‘Ibiza siempre de moda’ en Madrid
Una velada en torno a la moda, la artesanía, la tradición y la belleza de la isla
La consellera insular de la Promoción Económica, Maria Fajarnes, presentó el sábado la nueva campaña del Consell de Ibiza bajo el lema ‘Ibiza siempre de moda’ a la prensa nacional en el Hotel Santo Mauro de Madrid. Tras la cena con los medios, se les hizo entrega a los asistentes del libro ‘Adlib Ibiza 50+’, de Juan Suárez, una recopilación de la historia de la moda ibicenca.
El comunicador, dj y ex director comercial del Diario de Ibiza, dedicó el libro a todos y cada uno de los asistentes durante «una magnífica y elegante velada en torno a la moda, la artesanía, la tradición, la promoción turística y la belleza de la isla» a la que asistieron varios diseñadores Adlib, así como rostros famosos de la televisión y la moda.
