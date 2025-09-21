El Ibiza Halloween Festival prepara unas jornadas de película

El Ibiza Halloween Festival regresa a Ibiza para teñirla de un tono terrorífico con un amplio abanico de contenidos que disfrutará el público de todas las edades. La organización afirma en un comunicado que el Centro C19 y en Can Ventosa acogerán el ciclo de actividades dedicadas a las películas de terror y las del género fantástico. A pesar de que su agenda está muy avanzada, todavía queda por confirmar la programación definitiva, que será pública en unos días. Esta segunda edición buscará resarcirse después de una primera que quedó deslucida por el luto oficial anunciado tras la catástrofe de la DANA de Valencia, que hizo suspender la mayor parte de sus actividades.

De momento, el Ibiza Halloween Festival lanza un llamamiento para que artistas profesionales y amantes del arte de todas las edades participen en el Concurso de Pintura. Los participantes podrán enviar obras sin importar la disciplina artística, técnica, soporte y lenguaje. Así, el jurado aceptará trabajos de pintura, fotografía, dibujo, escultura, grabado, estampación, collage o cualquier otro medio de creación plástica.

Las categorías serán conjuntas y todos competirán contra todos en busca de la pieza más expresiva, la que mejor represente el terror o evoque el mundo de la fantasía. La temática es ‘RICTUS Rostros fantásticos y terroríficos’ y las obras deberán entregarse durante el martes, 21 de octubre, en el Centro de Creación Jove C19, situado en la calle Castilla, 19.

El concurso está abierto a participantes de todas las edades, por lo que la organización del festival y el Ayuntamiento de Ibiza trabajan para dar a conocer la iniciativa en colegios e institutos. La exposición de los trabajos presentados abrirá sus puertas el jueves, 23 de octubre, y los ganadores se comunicarán durante la gala de clausura del festival, que está programada para el domingo, 2 de noviembre.

El certamen establece tres galardones. El Premio para mayores de 18 años y el concedido a menores de 18 años consistirá en 200 euros en material de arte y el elegido por el público regalará 100 euros en la misma clase de artículos. Los interesados en participar tienen disponibles toda la información sobre la inscripción y las bases en el portal web https://www.ibizahalloween.com/art/.

Una de las actividades paralelas más esperadas es la Zombie Walk, el pasacalle donde toda bruja, vampiro, monstruo o mutante que quiera lucir su disfraz de la noche de Tots Sants, será bienvenido. Con Vara de Rey como centro neurálgico, podrán unirse a la comparsa y participar en otras actividades todavía por desvelar todas las personas que lleguen especialmente vestidas para celebrar este Halloween. El más destacado de todos los participantes recibirá un premio de 100 euros al mejor disfraz.

El Festival de Cine, Terror y Fantasía es una iniciativa fruto de la unión entre Eskoria Films y Pauxa Films. La dirección del ciclo cinematográfico correrá a cargo de Adrián Cardona, el multipremiado cineasta ibicenco con una dilatada carrera en el género de terror y slasher, junto a Eva Pérez. Ambos colaborarán con Pablo Alcántara y Héctor Escandell (’Es Gegant des vedrà i altres rondaies’), que han preparado con su equipo esta iniciativa durante mucho tiempo. Los detalles de la actividad podrán desvelarse próximamente.

Aunque en 2024 solamente pudo proyectarse una muestra de cortometrajes el día 24 de noviembre debido al mencionado luto nacional, en la noche de Tots Sants del 2023 sí se pudo realizar una jornada dedicada al cine de terror. En aquella ocasión Adrián Cardona, Héctor Escandell y Ana Vide compartieron escenario en un coloquio moderado por Ana Olivia Fiol. Todos ellos profundizaron en sus experiencias a la hora de crear, dirigir e interpretar cine de género, actividad que supuso la semilla para que el Ibiza Halloween Festival pueda ver la luz.

El festival contará con una programación divertida y emocionante, a la par que didáctica, para todos los amantes del género. A lo largo de varios días, previos y posteriores al día de Tots Sants, se ofrecerán distintas sesiones de cortos en sección oficial y una selección de largometrajes, con especial presencia para las producciones de terror de Balears.

Los cineastas que quieran participar podrán hacerlo a través de Terror Express, un concurso de cortometrajes de un minuto que deberán grabarse y editarse durante los días que dure el festival. También habrá talleres de maquillaje y efectos especiales, de escenografía e incluso de guion. Muy pronto se dará a conocer toda la programación y se puede encontrar una información más detallada en la página web https://www.ibizahalloween.com.