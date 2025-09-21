Fiestas patronales en Ibiza: Un Sant Mateu multitudinario con el aniversario del coro

Los caprichos del calendario habían provocado que la última vez que la festividad de Sant Mateu cayera en domingo fuera en 2014. Tras una década acostumbrados a celebrar el patrón de manera recogida, sorprende encontrarse con tanto gentío en los alrededores de la iglesia. Solo son las 11.15 de la mañana y falta un cuarto de hora para el inicio de la misa de fiesta, pero el aparcamiento a la entrada de la localidad ya está sin ningún espacio libre.

No solo se han acercado hasta la iglesia los propios vecinos y muchos nacidos en el pueblo que se mudaron a otras partes de la isla para aprovechar los puestos de trabajo que se creaban con el turismo. También es fácil encontrarse con no pocos visitantes sin raíces mateueres, pero que aprovechan su día libre para disfrutar de la Ibiza más rural.

Con tanto ambiente, se comprende que el obispo, Vicent Ribas, recomiende a los feligreses de las parroquias más pequeñas que apuesten por celebrar el día del pueblo siempre el domingo más cercano a la efeméride. Se produjo una situación exactamente idéntica en la fiesta patronal de Santa Agnès de Corona del año pasado. Entonces, Ribas ya bromeó con que su propuesta, hasta el momento, no estaba teniendo ninguna aceptación por parte de los vecinos.

Intercambio cultural

«La verdad es que se agradece que Sant Mateu caiga en domingo y que se vea más animado», confiesa la presidenta de la Colla d’Aubarca, Cati Costa. Su propia agrupación es una muestra de ello: «Normalmente, somos unos quince o veinte componentes, pero hoy somos más de treinta».

Como es habitual en las fiestas patronales de Ibiza, la colla titular siempre se completa con balladors y balladores de otros pueblos para así ofrecer una exhibición por todo lo alto. «Nosotros tenemos la peculiaridad de que contamos con más mujeres que hombres», apunta Costa.

Además de representantes de otras agrupaciones del resto de la isla, la Colla de Sant Mateu cuenta para esta jornada con unos invitados especiales: el Grup de Danses El Rebombori de Gandia, con quienes llevan a cabo un intercambio cultural. El mes que viene, los ibicencos devolverán la visita durante las fiestas en honor al patrón de la localidad valenciana, San Francisco de Borja.

Componentes del Grup de Danses El Rebombori. / Toni Escobar

Frente al porche de la iglesia se concentra la Colla d’Aubarca y numeroso gentío. A las 11.25, el sonido de unas dulzainas y tambores llama la atención de todos los presentes. Se trata de la agrupación folclórica de Gandia, que llega desde la zona del polideportivo y empieza a asomar por la subida del Camí des Pla.

La iglesia se queda pequeña

Mientras, los 22 bancos de la iglesia ya están ocupados, salvo los delanteros, aunque estos están reservados para autoridades. Así que la mayoría del público aguarda de pie.

En un lateral de la entrada, junto a la escalera de acceso al coro, queda un pequeño hueco junto a una mesa que sirve de tablón de anuncios. Sobre un mantel blanco, se amontonan unos ejemplares de la revista de la Diócesis de Ibiza y Formentera y unos cuadernillos del Santo Rosario. Completan la composición dos carteles verticales apoyados en la columna. Uno es un recordatorio del Domund, mientras que el otro da cuenta de que dos vecinos de Puig d’en Valls «pretenden contraer matrimonio» en esta iglesia el 27 de septiembre y reclama que «si alguna persona conoce algún impedimento para que se celebre esta boda, debe avisar al párroco».

El sonido de la campana anuncia que empieza la misa. Se suman los instrumentos del Grup de Danses El Rebombori, que sorprende a los que esperaban ver entrar en el templo las castanyoles y tambors de la Colla d’Aubarca. Estos llegan poco después y todos van tomando posiciones en las capillas laterales, a la espera de que acabe de entrar la comitiva.

Toda esta secuencia queda grabada en el teléfono de un señor que llama la atención porque lleva un par de minutos impasible junto al púlpito, pese a que ya suena el coro parroquial acompañado del órgano. Cuando parece que se da cuenta de que no entra nadie más, y de que varios religiosos se han sentado detrás de él en el altar, se decide a abandonar el templo.

Tras la lectura bíblica, el obispo saluda a todos los presentes antes de dar paso a su sermón. Aprovecha para felicitar al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, por su 45 cumpleaños. No es el único aniversario que va a destacar Ribas, ya que también se cumple el primer cuarto de siglo del coro parroquial, una agrupación bien especial para él: se fundó cuando fue nombrado rector de Sant Mateu. «Habéis ayudado durante estos 25 años a la plegaria compartida. Un canto coral es una buena imagen de la iglesia, con muchas voces diferentes que, unidas, logran armonía. Así es la comunidad», valora.

Un momento de la exhibición de la Colla d'Aubarca. / Toni Escobar

Justo la noche anterior, el coro de Sant Mateu celebró un concierto que también sirvió para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de la vinculación de Ribas con Sant Mateu. «Hace 25 años que me aguantáis», bromea, mientras aprovecha el final de la misa para mostrar su más sentido agradecimiento. «Estos pueblecitos son los que mejor conservan las esencias», confiesa.

Tras el oficio, llega el turno de la procesión. Tras las siete primeras imágenes, la marcha religiosa se detiene cuando sale del porche la talla de Sant Mateu. Es un parón pactado para que el grupo de Gandia le dedique un ball de l’ofertori. La comitiva reemprende la marcha y la jornada culminará en un escenario junto al centro social del pueblo, con las exhibiciones folclóricas y una degustación de dulces.