Cultura y tradición para disfrutar en familia del día grande de las fiestas

Sant Mateu se viste de gala para honrar a su patrón con una jornada repleta de actividades para todos los públicos, donde la tradición, la música y la convivencia son los grandes protagonistas.

Una edición pasada de la carrera ‘10km Pla de Sant Mateu’. | | VICENT MARÍ

Los actos comienzan a las 11.30 horas con la misa solemne y la tradicional procesión. Al terminar, el centro polivalente del municipio acoge una muestra de cultura popular con la actuación del Grup de Dances Rebombori de Gandía, seguida de ball pagès a cargo de la Colla d’Aubarca, todo ello acompañado una degustación de dulces típicos. A las 14.30 horas se celebrará el habitual ‘dinar de germanor’ en el restaurante Centre de Sant Rafel. La actividad continúa por la tarde en el centro polivalente con una entrega de premios a las 20 horas. Como cierre de la jornada, a las 21.30 hooras, la cantante Belma Céspedes ofrecerá una actuación musical.

Las celebraciones seguirán el viernes 26 de septiembre con una tarde pensada para disfrutar en familia: teatro infantil, yincana, talleres, una cena popular en beneficio del AMIPA del CEIP Sant Mateu y cine a la fresca con una maratón de cortos de animación.

El sábado 27, también en el centro polivalente, se proyectará el documental ‘Herederas del Cambio’, seguido del cortometraje ‘Adossat’, presentado por su autor Ramón Mayol. Y, el domingo 28, a las 9 horas, se celebrará la carrera popular ‘10 km Pla de Sant Mateu’, una cita deportiva abierta a participantes de todas las edades que reúne a cada año a decenas de vecinos y visitantes.