Sant Antoni revive la pasión por el vinilo en la Fira del Disc

La localidad de Sant Antoni volvió a convertirse este sábado en un punto de encuentro para los amantes de la música analógica y el coleccionismo en la octava edición de la Fira del Disc d'Eivissa, organizada junto a la Asociación Músico Cultural Retro. La feria, que comenzó por la mañana, podrá visitarse hasta el domingo (de 11 a 21 horas), en el Passeig de ses Fonts. Durante la jornada, los melómanos pudieron disfrutar de las sesiones ofrecidas por los discjockeys y actuaciones en directo.

Uno delos puestos de la octava edición de la Fira del Disc. |

Entre curiosos que se acercaban por primera vez y veteranos coleccionistas que han asistido a todas las ediciones, la feria confirmó que sigue siendo un referente en el calendario cultural de la isla. Cada puesto ofrecía no solo discos, sino también alguna que otra recomendación para aquellas personas indecisas. «No me he perdido ni una sola Fira, esta es la octava y me han gustado las ocho», explica Carlos Serra, visitante habitual que acudió con su amigo Aleix. Ambos, apasionados por el hard rock y la música de los setenta, en esta ocasión no buscaban nada en particular. «Hoy vengo a pasear y a ver si surgen sorpresas», resumió Serra mientras repasaba cajas de discos. Aleix, por su parte, destacó la importancia de volver a encontrarse con conocidos de otras ferias.

‘Discjockey’ en una sesión en directo durante la feria. |

Para los vendedores, este tipo de eventos suponen uno de los mejores escaparates para sus productos. Pere Terrassa, de Runaway Records (Mallorca), subrayó que cada puesto suele estar especializado en un estilo: «Nosotros tenemos sobre todo metal, punk y música rock, pero los clásicos como The Beatles, Bowie o Dylan siempre venden». Por su parte, aseguró que los vinilos nunca han dejado de estar presentes en este tipo de eventos: «Es verdad que desde la pandemia se ha visto un resurgir entre los más jóvenes, sobre todo entre los de 30 para abajo, pero en las ferias el vinilo siempre ha sido la estrella».

Visitantes buscando un vinilo entre las cajas de discos. |

Una tendencia que confirmó también Ángel Querol, de Firadisc (Barcelona), que destacó el auge entre el público joven de artistas más contemporáneos, así como la vuelta del casete: «Ahora está pegando muy fuerte todo lo que es Lana del Rey o Taylor Swift, aunque discos históricos como el ‘Nevermind’ de Nirvana o recopilatorios de los Beatles siguen siendo los más buscados». Este último grupo es de los que más recomienda, por su pasión hacia ellos.

Pasillo de las carpas municipales en el Passeig de ses Fonts. | FOTOS: J. A. RIERA

La feria no vive solo de vinilos. Héctor Segovia, coleccionista ibicenco, llevó parte de su archivo personal de posters originales de discotecas de la isla, muchos de ellos conseguidos directamente de artistas o encargados de sala. «Llevo desde que salía a las galas juveniles indagando y preguntando, buscando nuevos diseños para coleccionar, y ahora he decidido vender lo que me sobra. Son piezas que cuentan la historia de la Ibiza nocturna», afirmó.

Visitantes curiosean entre los discos. |

Entre el pasillo de cajas, se cruzaban diferentes generaciones buscando la mejor oportunidad. Erika Escudero y Rubén Padilla, pareja de visitantes, tenían clara su preferencia: «Yo suelo buscar CD de metal de los 90, blues y rock. Lo más difícil de encontrar son discos de nu metal, apenas he visto de Korn, que es mi banda favorita», comentó Padilla. Su acompañante, en cambio, recomendó un clásico diferente: ‘Love Deluxe’ de Sade.

Otros asistentes, como Santiago Martínez, debutó en la jornada de este sábado tras recorrer eventos similares en otras ciudades españolas. «Normalmente busco rock en inglés, jazz, soul o hip hop. Lo que más me cuesta es encontrar vinilos originales, de los años en los que se publicaron, en buen estado. Son joyas que vale la pena encontrar y, cuando lo haces, no pierdes la oportunidad de tenerlas», aseguró antes de recomendar un imprescindible: ‘The Wall’, de Pink Floyd. La feria también atrajo curiosos sin experiencia en el coleccionismo de discos, como una joven visitante que reconoció no ser aficionada: «Pero me parece muy bien que se mantenga lo que había antes, los discos y los casetes. Yo escucho música en el móvil, pero está bien que se haga y se mantenga la tradición».

El ambiente de la feria

En esta edición, por primera vez participó la tienda de segunda mano Al-trock. Su encargado, Andrés, discjockey, junto a su ayudante Oliver López, llevaron una amplia selección de vinilos. Ambos celebraron el buen ambiente de la feria: «Es un buen lugar para darnos a conocer y compartir con gente que disfruta de este mundo». Andrés destacó la demanda de vinilos de house y música electrónica en la isla: «En Al-trock lo que más vendemos es house. Vienen djs de Holanda, Alemania o Bélgica que aprovechan su estancia en Ibiza para comprar vinilos que luego usan en sus mezlas. Incluso algunos de los que pinchan en las grandes discotecas de la isla pasan por nosotros». En cuanto a sus recomendaciones, siempre suelen apostar por alguna representación de soulfull, ya que asegura que este tipo de música suele animar bastante a la gente al inicio de una sesión .

La mayoría de los visitantes coincidieron en señalar la importancia de este tipo de iniciativas para mantener viva la cultura musical más allá de los formatos digitales. «Tener un vinilo, un CD o un casete hoy en día en casa es equivalente a conservar un libro clásico. La música tiene otra textura, se escucha y se siente diferente», comentó una asistente.

La feria ofreció un espacio para pasear, descubrir tesoros musicales y dejarse sorprender por rarezas. Además de los discos, también se pudieron visitar los puestos de camisetas, sudaderas, pins y carteles de grupos musicales para los más fanaticos.

La música en directo de vinilos de la colección de un discjockey, amenizó la jornada sabatina con la reproducción de clásicos de la época de los setenta, ochenta y noventa, que hicieron bailar y cantar a más de un nostálgico.

La Fira del Disc d’Eivissa se ha consolidado como una cita anual para quienes entienden que la música no solo se escucha: también se toca, se mira, se siente y se colecciona. Una celebración que devuelve a Sant Antoni el ritual de poner un disco a girar.