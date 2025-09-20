Reciclaje
Más de 260 kilos de residuos retirados en el ‘World Clean Up Day’
Las limpiezas se han realizado con la colaboración de 35 voluntarios, entidades y concesionarios de playa
El Ayuntamiento de Sant Josep se sumó ayer al ‘World Clean Up Day’, para concienciar sobre el problema de los residuos en la naturaleza, con acciones de limpieza en distintas zonas del municipio. En Cala Tarida, 20 voluntarios consiguieron retirar alrededor de 200 kilos de desechos voluminosos. Uno de los datos más destacados es la recogida de casi 10.000 colillas. En Cala Vedella, un grupo de siete personas, tres por tierra y cuatro por mar, retiraron unos 26 kilos de residuos. En Ses Salines, en colaboración con Ibifor y los concesionarios de playa, ocho voluntarios retiraron 40 kilos de residuos tanto en la playa como en el sistema dunar, donde se recogieron restos dejados por vendedores ambulantes.
