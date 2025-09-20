Una feria para defender «a capa y espada» la cocina local

La Feria de la Cerveza de Ibiza alcanza la mayoría de edad. La fiesta de su 18º cumpleaños en el Recinto Ferial coincide, por tercer año consecutivo, con la Feria Gastro de Ibiza y Formentera, que celebra su 3ª edición. En pocos metros se concentran estands «con 237 referencias de este tipo de bebida, con puestos en los que se ofrece buena comida local a precios asequibles», según indica uno de los organizadores de la Feria de la Cerveza, Miguel Ángel Serra.

Serra considera que el objetivo de la iniciativa conjunta es que «los asistentes disfruten de la gastronomía pitiusa, al mismo tiempo que tienen la oportunidad de probar cervezas que no se suelen vender en establecimientos de las Pitiusas».

A pesar de la gran variedad de birras que se venden al público, hay presentes que no quieren experimentar. Este es el caso de Patricia Álvarez e Ikama Juan Carlos Infante, un matrimonio que disfruta de la jornada inaugural acompañados de su risueña nieta, Victoria: «Solemos venir cada año a la feria y nos tomamos casi siempre una Estrella Levante de botellín», reconoce el matrimonio. Eso sí, el tiempo se les echa encima, ya que «dentro de unos minutos» se tienen que ir a trabajar en su restaurante [Ikama Amankaya]. A pesar de la breve experiencia, «seguramente» volverán este sábado.

Al margen de la cerveza, Álvarez e Infante se muestran interesados por la oferta culinaria: «Venimos también a comer y a disfrutar de las actuaciones musicales previstas».

A diferencia de esta pareja, hay quienes no son fieles a una única marca. Un ejemplo se localiza a tan solo pocos metros de la familia. Federico Luis es un joven que disfruta solo de un botellín de Estrella Damm de 33 cl. No obstante, él no tiene un plan previsto: «Me encantan marcas como Estrella Damm, Leffe o Stella Artois, aunque me gustan todas las cervezas y, sobre todo, el buen ambiente que se genera después de tomarse unas cañas con los amigos. No he decidido qué tipo de birras me voy a tomar, pero quizás me animo a probar alguna artesanal o IPA [estilo de cerveza de tradición inglesa]».

"Cada vez hay más gente que nos pide cervezas 0,0"

Algunos responsables de las barras, como es el caso de Marta Martínez, hacen los últimos preparativos. En su estand ofrecen algunas de las cervezas que forman parte del Grupo Heineken, como Amstel, Cruzcampo, El Águila o la misma Heineken, entre otras. Ella habla sobre cómo han cambiado las peticiones de los clientes con el paso de los años: «Cada vez hay más gente que nos pide cervezas 0,0 alcohol o tostadas sin alcohol. Esto hace unos años era casi inimaginable. El año pasado nos quedamos sin provisiones de botellines el último día».

En cuanto a la Feria Gastro, esta empieza con una afluencia menor que la de la Cerveza. No obstante, hay quienes han decidido cenar, como Rosa Escandell, quien saborea unas alitas de pollo. A pesar de no ser un plato tradicional local, «el pollo es de la Cooperativa Ganadera de Ibiza».

La Feria Gastro cuenta con la participación de un gran estand de Sabors d’Ibiza. A ello hay que sumarle la presencia de tres paradas de food trucks, dos empresas de postres y cerca de una decena de restaurantes y establecimientos gastronómicos de la isla. La oferta es diversa e incluye atractivos como la sobrasada, el calamar o el porc negre ibicenco.

Escandell afirma que «seguramente irá a comerse algún postre típico ibicenco». Precisamente, la repostería ibicenca es la especialidad de Can Rei. Nieves Torres Cardona está cocinando unos bunyols junto a Irene Torres Tur y Carmen Cardona Planells. Para ellas, lo «más importante de la Feria es disfrutar de una nueva experiencia en la que se defiende a capa y espada la cocina local».