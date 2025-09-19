Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Justicia

El TSJC de Cataluña da luz verde a la eutanasia de la joven cuyo padre paralizó hace un año

El tribunal avala la decisión de la jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia

EFE

Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado la decisión de una jueza de Barcelona de autorizar la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida hace un año, a través de un recurso en los tribunales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal catalán desestima el recurso del padre de la joven, representado en los tribunales por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, y acuerda dar luz verde de la eutanasia de Noelia, aunque reconoce que la familia tiene derecho a acudir a la justicia para tratar de impedir su muerte digna.

