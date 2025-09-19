Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- Tragedia durante unas vacaciones en Ibiza: un padre de familia quedó tetrapléjico tras un accidente buceando
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Alarma por un incendio en un asentamiento de infraviviendas en Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en aguas de Ibiza
- Los bólidos del 'Gumball 3000' vuelven a Ibiza: este es el día que llegarán a la isla
- Solomun arrasa en el puerto de Ibiza
- Formentera ordena la demolición de cuatro construcciones ilegales, algunas usadas como infraviviendas