Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 18 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 4, 7, 15, 17, 19 y 38. El número complementario es el 22 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0293271, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Recaudan fondos para un padre de familia que quedó tetrapléjico tras unas vacaciones en Ibiza
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- La Aemet alerta de un cambio del tiempo en Ibiza y Formentera: por fin llega el otoño
- Denuncian un intento de violación en un barrio de Ibiza
- Unos depósitos de Sa Colomina permitirán aprovechar el agua que se perdía en un 'parking' del centro de Ibiza
- Alarma por el incendio de un coche frente a la residencia Can Blai en Santa Eulària
- Vueling mejora la conectividad de Ibiza con esta ciudad a primera y última hora del día
- Los bólidos del Gumball 3000 vuelven a Ibiza tras recorrer ocho países en siete días