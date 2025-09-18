El pez que puede arruinarte el día de playa en Ibiza: está en España y su picadura es venenosa

A veces un día de playa se puede torcer por no tener la información suficiente. Y es que en el litoral español habitan algunas especies marinas, como medusas, erizos de mar o el temido pez araña que nos recuerdan que el mar no es solo un espacio de recreo, sino también el hogar de criaturas que conviene conocer y respetar.

Este último, el pez araña -también llamado pez escorpión, faneca, escarapote o salvaje-, se caracteriza por un cuerpo alargado, una cabeza grande, boca oblicua, ojos prominentes, y especialmente por sus espinas venenosas en la primera aleta dorsal (y otras espinas operculares) que pueden causar lesiones dolorosas.

Estos peces viven enterrados en fondos arenosos o fangosos, dejando únicamente al descubierto sus ojos y parte de la aleta dorsal. Su forma de camuflaje hace que sean difíciles de detectar, lo que incrementa el riesgo de pisarlos accidentalmente, sobre todo en zonas poco profundas.

¿Puede estar presente en playas de Ibiza?

Sí. En Baleares se han registrado casos de presencia de pez araña, donde algún verano se han registrado intervenciones por picaduras de este animal.

Según cuenta la doctora María Muñoz, mientras tú estás paseando por la orilla de la playa a él le encanta esconderse bajo la arena dejando las espinas de su aleta dorsal expuestas. "Pero luego reacciona mal si lo pisas accidentalmente y su picadura duele como un calambrazo intenso", explica.

En este sentido, la especialista recuerda que su picadura es venenosa, aunque tiene un punto débil. Su veneno es termolábil, por lo que se inactiva con agua caliente.

¿Qué hago si me pica?

Salir del agua.

Retirar las espinas con una pinza o con una tarjeta, nunca con tus manos.

con una pinza o con una tarjeta, nunca con tus manos. Sumergir la zona afecta en agua caliente, muy caliente, lo que aguantes sin quemarte. Mínimo 30 minutos.

muy caliente, lo que aguantes sin quemarte. Mínimo 30 minutos. Si el dolor es intenso y no mejora una hora después, debes acudir a Urgencias, más aún si hay síntomas como mareos, fiebre o dificultad para respirar.

¿Cómo evitar la picadura?