Los horarios laborales y su impacto en la vida y el descanso: un estudio de la universidad de Nueva York enciende el debate

El horario laboral habitual en España se extiende fundamentalmente durante el día, aunque existe una proporción significativa de trabajadores que realizan turnos de tarde o de noche. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022 más de 2,4 millones de personas trabajaron durante la franja considerada nocturna —entre las 22.00 y las 6.00 horas—, ya fuera de forma ocasional o habitual.

Una de las voces más relevantes en este debate es la de Wen-Jui Han, investigadora de la Universidad de Nueva York, quien ha dedicado años a estudiar cómo los horarios laborales afectan no solo al bienestar físico, sino también a la calidad del sueño y a las relaciones personales. Su análisis señala que los trabajadores con turnos irregulares —ya sea por la noche o en rotaciones cambiantes— presentan un mayor riesgo de sufrir alteraciones del sueño, fatiga acumulada y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

Han destaca que la fragmentación del descanso repercute directamente en la salud mental y en la productividad. Y es que, según apunta en su estudio, el sueño insuficiente o desordenado no solo afecta a la concentración, también deteriora las relaciones sociales y familiares, generando una sensación de aislamiento. Además, su trabajo indica que estos efectos se agravan en contextos de precariedad laboral, donde los empleados cuentan con menos margen para negociar sus horarios o recuperar horas de descanso perdidas.

Asimismo, la investigación subraya que las personas sometidas a turnos rotativos, en especial los nocturnos, muestran más síntomas relacionados con la depresión y llegan a los 50 años con un mayor desgaste físico y emocional.

Pero no solo pone el foco en la dimensión individual, sino también en la social. Según sus conclusiones, los sistemas de trabajo que exigen disponibilidad en horarios extremos tienden a reforzar desigualdades, pues afectan con mayor intensidad a quienes no pueden costear servicios de apoyo, como el cuidado infantil en horarios no convencionales.