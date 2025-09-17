La Policía alerta de la estafa del bluetooth: así pueden robarte el móvil sin tocarlo

Activar el bluetooth para conectar los auriculares, el coche o un altavoz portátil es ya un gesto automático. Pero lo que muchos no saben es que dejarlo encendido de forma permanente puede abrir una puerta invisible a los ciberdelincuentes.

Esa puerta se llama blue snarfing, una técnica de ataque silenciosa que no requiere cables, ni contraseñas, ni grandes conocimientos para ejecutarse. Basta con que el atacante esté a 10 o 15 metros de distancia y que tu bluetooth esté encendido para empezar a actuar.

¿Qué consiguen los atacantes?

Con el blue snarfing, los delincuentes no buscan molestar, sino robar información sensible:

Listas de contactos.

Correos electrónicos.

Mensajes personales.

Archivos almacenados en el móvil.

Todo ese material puede acabar en la dark web, vendido al mejor postor, o ser usado para fraudes más sofisticados: desde suplantación de identidad hasta chantajes digitales.

La advertencia de la Policía Nacional

En un vídeo publicado en Instagram, la Policía Nacional advierte de que cualquier usuario puede ser víctima si no toma precauciones mínimas. El mensaje es claro el bluetooth debe usarse solo cuando sea necesario, nunca como algo que permanece activo por comodidad.

Cómo blindar tu móvil contra el blue snarfing

Los expertos en ciberseguridad y la propia Policía recomiendan tres pasos básicos:

Actualiza siempre el software de tu dispositivo. Muchas vulnerabilidades que aprovechan los hackers se corrigen en las actualizaciones. Activa el bluetooth únicamente cuando vayas a utilizarlo. Desconectarlo después de usarlo es la medida más eficaz para reducir riesgos. Rechaza cualquier solicitud de conexión de dispositivos desconocidos. Si no lo reconoces, no lo aceptes.

Una amenaza poco visible pero real

El blue snarfing no es tan conocido como otros timos digitales, pero su facilidad de ejecución lo convierte en un riesgo silencioso. No necesitas estar en una red WiFi pública, ni descargar un archivo extraño: basta con llevar el bluetooth encendido en un espacio concurrido, como un centro comercial o una estación de tren. Por eso, la prevención se convierte en la mejor herramienta: desconectar, actualizar y desconfiar de lo que no reconozcas.

En un mundo donde el móvil es casi una extensión de nosotros mismos, protegerlo es proteger toda nuestra vida digital. El bluetooth es útil, pero solo cuando tú decides encenderlo.