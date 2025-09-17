La ‘escoleta’ de Sant Carles convence a los padres: «Parece un museo»

La escoleta de Sant Carles, que lleva el nombre de Peralta, ha abierto sus puertas al público por primera vez. Las expectativas eran muy altas, dado el elevado coste de la inversión: casi cuatro millones de euros destinados a la construcción de la nueva infraestructura. A pesar de ello, la presentación del centro educativo no defraudó a los asistentes.

«Había visto algunas fotografías y me gustaban. Eso sí, al venir aquí he llegado a la conclusión de que aún es más bonito de lo que pensaba», afirma Maria Ribas Guasch, madre «pendiente de la confirmación para la escolarización de su hija de dos años y medio, Martina, en este centro».

Martina disfruta con los juegos en una de las mesas de la escoleta. Su madre, atenta, lo celebra: «Está muy contenta aquí. Hoy [ayer para el lector] no para de jugar. Espero que consiga plaza, ya que es nuestra primera opción. Si no es así, seguirá en la guardería».

Ribas está encantada con lo que ve. A pocos metros, otra madre, Carolina Rodríguez, también se muestra satisfecha: «Me gusta todo. Parece que está construida con mucho amor».

Inauguración de la 'escoleta' de Sant Carles / Toni Escobar

«La excelente comunicación entre las aulas y los pasillos»

Rodríguez, cuyo hijo pequeño, Einar Enguita, ya está escolarizado en el centro, destaca que lo que más le ha sorprendido positivamente «son el patio, las ventanas tan anchas y la excelente comunicación entre las aulas y los pasillos del edificio». Añade que «no tiene nada que ver la calidad de las instalaciones de la escoleta con las del colegio de Sant Carles». «Estas son mucho mejores», concluye.

Los halagos a la edificación no cesan. «¿A que está muy guapo?», pregunta un señor mayor a otro, que asiente con la cabeza. No se escuchan críticas, aunque hay quien decide poner a prueba, a su manera, la solidez del edificio: un hombre golpea suavemente una columna para comprobar su firmeza. A juzgar por su reacción, parece satisfecho.

Arquitectura payesa

El estilo arquitectónico también asombra a muchos de los presentes, como Anna Vila, madre de Elaya, que precisamente cumple un año y que pronto empezará en la escoleta. El pequeño duerme tranquilamente en el porteo de su madre, que comenta en voz baja: «Es un centro precioso y muy espacioso».

Vila, acompañada de su marido, Erik Sjöberg, añade: «Es espectacular la arquitectura basada en las casas payesas en las que se ha inspirado la escoleta. Parece un museo».

Por su parte, la directora del centro, Esperança Galmés Ferrer, no puede ocultar su satisfacción al hablar de las instalaciones: «Está todo muy bien, aunque estaba preocupada porque faltaban cosillas por perfeccionar antes del inicio de curso, pero se están solucionando».

El espíritu payés que transmite la construcción se vio acompañado por canciones ibicencas como ‘Bona nit, Blanca Roseta’, que pusieron banda sonora a la jornada.