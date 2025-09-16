Le cuida 24 días y hereda casi un millón: la historia de la enfermera que no salió tan bien como esperaba

El Tribunal Supremo de Australia ha resuelto un caso que ha generado gran polémica en el país y que ahora da la vuelta al mundo: la anulación del testamento de Lionel Cox, un jubilado de 92 años que decidió dejar toda su herencia, valorada en 930.000 euros, a una enfermera que lo cuidó durante solo 24 días. La justicia ha concluido que existieron circunstancias sospechosas en la redacción del documento y ha ordenado a la beneficiaria devolver más de medio millón de euros.

Cómo empezó todo

En 2015, Cox ingresó en la residencia Cambridge House, en Collingwood (Australia). Sin hijos ni familiares directos, y con un estado de salud delicado, conoció a Abha Anuradha Kumar, enfermera y responsable del centro. Según la investigación, tras enterarse de que Cox no había redactado testamento, Kumar preparó un modelo en el que figuraba como única heredera y ejecutora de la herencia, con dos trabajadoras como testigos.

Cox falleció poco después por neumonía. La enfermera, lejos de limitarse a su rol profesional, gestionó el certificado de defunción, accedió a las llaves de su casa y tomó el control de los bienes. Todo parecía en regla hasta que en 2021 los familiares, liderados por su primo Geoffrey, impugnaron el testamento alegando manipulación e incapacidad del anciano para tomar decisiones.

La sentencia del Tribunal Supremo

El Supremo australiano declaró nulo el testamento y ordenó a Kumar devolver los 510.000 euros restantes de la herencia. Además, se supo que la mujer había gastado alrededor de 140.000 euros en abogados para su defensa. Paralelamente, en 2019, el Consejo de Enfermería y Obstetricia de Australia le retiró la licencia por “excesiva implicación en los asuntos personales” del paciente.

El abogado de la familia, James Dimond, celebró la sentencia:“Este fallo es un recordatorio de que la ley puede y debe actuar cuando se presiona a personas vulnerables para firmar documentos que no reflejan su verdadera voluntad”.

Qué nos enseña este caso sobre las herencias

Aunque en muchos países es legal dejar la herencia a personas sin vínculos familiares, el caso de Lionel Cox evidencia el riesgo de manipulación en mayores vulnerables. La clave está en que la decisión debe tomarse con garantías de voluntariedad, transparencia y capacidad mental.

Algunas recomendaciones para evitar disputas legales en herencias:

Redactar el testamento ante notario o abogado especializado .

. Informar a familiares o personas de confianza sobre su existencia.

sobre su existencia. Solicitar un informe médico si hay dudas sobre la capacidad de la persona.

si hay dudas sobre la capacidad de la persona. Revisar y actualizar el documento en caso de cambios personales o patrimoniales.

El sorprendente caso del jubilado australiano que dejó toda su fortuna a su enfermera recuerda la importancia de proteger la última voluntad de las personas mayores. Cuando no se cumplen las garantías legales, la herencia puede terminar en años de litigios y pérdida de patrimonio en gastos judiciales.

La sentencia del Supremo no solo devuelve el dinero a la familia, sino que abre un debate sobre la protección de los mayores sin apoyos cercanos y la necesidad de reforzar la supervisión en la redacción de testamentos.