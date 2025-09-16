Cómo cuidar el aire acondicionado al final del verano para alargar su vida útil
Un correcto mantenimiento ayuda a conservarlo en buen estado, previene averías y asegura un mejor rendimiento
A medida que se acerca el otoño y van bajando las temperaturas, el aire acondicionado deja de ser esencial en la mayoría de los hogares. Sin embargo, los especialistas recomiendan no olvidarse de este aparato una vez finalizada la temporada de calor. Y es que un correcto mantenimiento no solo ayuda a conservarlo en buen estado, sino que también previene averías y asegura un mejor rendimiento cuando vuelva a utilizarse.
Limpieza de filtros
El primer paso es limpiar los filtros de la unidad interior, que suelen acumular polvo, polen y partículas en suspensión tras semanas de uso intensivo. Para ello, basta con retirarlos, enjuagarlos con agua tibia y dejarlos secar completamente antes de volver a colocarlos. Si el filtro presenta daños o desgaste, conviene reemplazarlo.
También es aconsejable revisar la unidad exterior, ya que la suciedad puede obstruir la salida de aire. Una limpieza suave con un cepillo o un soplador de aire comprimido puede ser suficiente, siempre con el aparato desconectado.
Atención a los conductos y bandeja de condensación
En equipos por conductos, la limpieza debe ser más profunda. Revisar que no haya acumulación de polvo o humedad es esencial para evitar la aparición de malos olores o la proliferación de bacterias. Asimismo, conviene vaciar y desinfectar la bandeja de condensación para impedir la formación de moho.
¿Deberíamos encenderlo en invierno?
Los técnicos coinciden en que poner en marcha el aire acondicionado de vez en cuando durante los meses fríos es beneficioso. Encenderlo unos minutos cada mes ayuda a mantener lubricado el compresor y a comprobar que todo funciona correctamente. Además, muchos modelos cuentan con bomba de calor, lo que permite aprovecharlos también como sistema de calefacción.
El mantenimiento básico puede realizarse en casa, pero los expertos aconsejan realizar una revisión profesional al menos una vez al año. De este modo se garantiza la eficiencia energética del aparato y se alarga su vida útil, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y menos reparaciones a largo plazo.
