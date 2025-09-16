Cómo combatir el 'jet lag': trucos para minimizar sus efectos tras un viaje

El jet lag, también conocido como descompensación horaria, es un trastorno temporal que afecta al reloj biológico cuando una persona cruza varios husos horarios en poco tiempo, especialmente sucede en vuelos de larga distancia. Este desajuste entre el horario interno del cuerpo y la hora local del destino puede provocar síntomas como fatiga, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso problemas digestivos.

El motivo por el que se produce el jet lag tiene que ver con el ritmo circadiano, el ciclo natural de sueño y vigilia que regula nuestro cuerpo. Cuando viajamos hacia el este (por ejemplo, de Madrid a Bangkok), tendemos a perder horas de sueño, lo que suele provocar un jet lag más severo. En cambio, al viajar hacia el oeste (como de Barcelona a Nueva York), se ganan horas y al cuerpo le resulta algo más fácil adaptarse.

¿De qué depende que dure más o menos tiempo?

La duración del jet lag varía según la persona, pero suele durar entre dos y cinco días, dependiendo de la cantidad de husos horarios atravesados y de la capacidad del organismo para adaptarse al nuevo horario.

¿Qué recomiendan los expertos?

Para reducir sus efectos, los expertos recomiendan ajustar gradualmente los horarios de sueño uno o dos días antes del viaje, exponerse a la luz solar del destino lo antes posible para ayudar al cuerpo a reajustarse, evitar las siestas largas al llegar y mantenerse bien hidratado. También puede ser útil evitar el alcohol y la cafeína durante el vuelo, así como hacer ejercicio suave en el destino para activar el cuerpo. En algunos casos, el uso de melatonina —una hormona natural que regula el sueño— bajo supervisión médica puede facilitar la adaptación.

Aunque no existe la solución definitiva, estos trucos pueden ayudar a minimizar el impacto del jet lag y facilitar una recuperación más rápida después de realizar un viaje largo.