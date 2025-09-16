La alternativa práctica y económica de Ikea a la secadora: cuesta menos de 7 euros

En tiempos en los que ahorrar energía se ha convertido en una prioridad para muchos hogares, Ikea ofrece una solución sencilla y funcional: el tendedero Jäll. Este modelo destaca por su diseño plegable, su ligereza y la facilidad con la que puede colocarse en cualquier espacio del hogar, incluso en pisos pequeños donde cada metro cuenta.

Con capacidad para varias prendas, el Jäll se presenta como una alternativa eficiente frente a la secadora eléctrica, ya que permite secar la ropa de manera natural sin consumir electricidad. Su estructura metálica recubierta de pintura en polvo lo hace resistente y fácil de limpiar, mientras que sus alas laterales facilitan aprovechar al máximo la superficie de tendido.

Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad: puede colocarse en interiores —como la sala, la cocina o el baño— durante el invierno o en días de lluvia, y trasladarse al balcón o al patio cuando el clima lo permite. Una vez que la ropa está seca, el tendedero se pliega en cuestión de segundos y se guarda sin ocupar apenas espacio.

El Jäll se encuentra disponible en las tiendas físicas de Ikea y también a través de su página web oficial. Su precio es de 6,99 euros.

El tendedero plegable / IKEA

Trucos para que la ropa se seque más rápido