La alternativa práctica y económica de Ikea a la secadora: cuesta menos de 7 euros
Puede colocarse tanto en interiores como en exteriores
En tiempos en los que ahorrar energía se ha convertido en una prioridad para muchos hogares, Ikea ofrece una solución sencilla y funcional: el tendedero Jäll. Este modelo destaca por su diseño plegable, su ligereza y la facilidad con la que puede colocarse en cualquier espacio del hogar, incluso en pisos pequeños donde cada metro cuenta.
Con capacidad para varias prendas, el Jäll se presenta como una alternativa eficiente frente a la secadora eléctrica, ya que permite secar la ropa de manera natural sin consumir electricidad. Su estructura metálica recubierta de pintura en polvo lo hace resistente y fácil de limpiar, mientras que sus alas laterales facilitan aprovechar al máximo la superficie de tendido.
Otro de sus puntos fuertes es la versatilidad: puede colocarse en interiores —como la sala, la cocina o el baño— durante el invierno o en días de lluvia, y trasladarse al balcón o al patio cuando el clima lo permite. Una vez que la ropa está seca, el tendedero se pliega en cuestión de segundos y se guarda sin ocupar apenas espacio.
El Jäll se encuentra disponible en las tiendas físicas de Ikea y también a través de su página web oficial. Su precio es de 6,99 euros.
Trucos para que la ropa se seque más rápido
- Centrifugado extra en la lavadora: antes de tender, programa un ciclo de centrifugado adicional. Así eliminarás más agua y la ropa se secará en menos tiempo.
- Espacio entre prendas: evita que las piezas se toquen. Deja espacio para que el aire circule entre ellas.
- Coloca las prendas más gruesas en las esquinas: como toallas, vaqueros o sudaderas, para que no bloqueen la ventilación del resto.
- Dales la vuelta: a mitad del secado, voltea las prendas grandes (como camisetas o pantalones) para que la humedad salga por ambos lados.
- Aprovecha la corriente de aire: ubica el tendedero cerca de una ventana abierta, en el balcón o cerca de una fuente de ventilación.
- Luz solar directa: siempre que sea posible, coloca el tendedero al sol. Además de secar más rápido, ayuda a desinfectar y eliminar olores.
- Sacudir antes de tender: al sacudir la ropa tras el lavado, eliminas arrugas y facilitas que la tela respire.
- Perchas para prendas ligeras: colgar camisas, blusas o vestidos en perchas evita que se arruguen y permite que el aire circule mejor.
