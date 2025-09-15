Voces blancas para las «emotivas» fiestas patronales de Santa Cruz

Las fiestas patronales de la parroquia de Santa Cruz llegan a su fin tras cuatro días consecutivos de celebraciones en honor al Santo Cristo de la Agonía y la Festividad de la Exaltación de la Santa Cruz. «Es un día muy emotivo», exclama uno de los integrantes de la Cofradía del Santo Cristo de la Agonía, José Manuel Soriano, en los aledaños de la iglesia.

Faltan pocos minutos para el mediodía, hora prevista para el inicio de la jornada de clausura con la eucaristía solemne. Son prácticamente las doce y todavía se observan muchos asientos vacíos en el interior: «Parece que a los feligreses les cuesta animarse con este calor», comenta Soriano, mientras de fondo resuenan las campanas de Santa Cruz anunciando la liturgia. Aun así, prevé «una jornada que va a generar mucha expectación, como suele ocurrir cada 14 de septiembre». Sus temores se disipan pronto: la afluencia crece con el paso de los minutos hasta llenar prácticamente la parroquia.

Con gran puntualidad, el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, da comienzo a la eucaristía solemne. Los presentes escuchan con atención las palabras del dinámico prelado ibicenco. El sermón despierta el interés de la mayoría, aunque los más pequeños se dejan llevar por sus sentidos: una niña aspira profundamente el intenso aroma del incienso que sale del botafumeiro, mientras un niño intenta jugar con el teléfono móvil de su madre. Pese a estos despistes, guardan silencio y no interrumpen la misa.

El coro está a cargo de las voces blancas de la Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia, que debutó en Ibiza con motivo de estas fiestas patronales. Cerca de una treintena de niños, desde tercero de Primaria hasta segundo de ESO, ofrecieron un repertorio que conmovió a los asistentes. La estampa infantil y juvenil resulta entrañable y no pasa desapercibida. El obispo, que mira en repetidas ocasiones a los pequeños con ternura, agradece emocionado: «Gracias al coro por lo bien que cantáis y por hacer algo tan importante como contribuir a querer cada día más a la madre que tenemos en el cielo [en referencia a la Virgen María]». Y añade con una sonrisa: «Es un placer escucharos».

Aunque la misa solemne no ha concluido, algunas personas deciden salir antes. Es el caso de Eva Nevado, que abandona el templo acompañada de su hijo Éric y de su padre, Antonio García. La familia se muestra satisfecha con lo vivido: «Nos gusta mucho lo que vemos», afirma la madre. Sin embargo, admite que no son feligreses habituales: «Venimos solo en ocasiones puntuales, como hoy [ayer para el lector]. Queremos ver cómo nuestra hija lleva dentro de unos minutos el banderín de la cofradía».

Muchos asistentes se protegen del sofocante calor con abanicos, aunque la elevada temperatura en el interior de la parroquia llega a provocar el desmayo de una mujer mayor en plena liturgia. El incidente genera cierta preocupación y desconcierta al obispo Ribas, que incluso olvida dar la bendición final. Cuando se da cuenta y lo reconoce, arranca tímidas sonrisas entre los feligreses. Poco después, dos técnicos sanitarios evacúan a la afectada en ambulancia: «Está mejor», tranquiliza un hombre cercano a la mujer.

Procesión con la imagen del Santo Cristo

Una vez concluida la misa, los feligreses abandonan la parroquia a paso lento. Entre la multitud se encuentran Sandra y Mili, quienes valoran la ceremonia como «de categoría», aunque añaden: «Venimos cada domingo a Santa Cruz, pero hay un problema con el calor. Por eso traemos botellas de agua bien fresquitas. No nos quedaremos a la procesión; aprovecharemos el domingo para descansar y, quizás, ir al supermercado o hacer alguna compra».

Tras la misa, que dura cerca de una hora, se celebra en los alrededores la procesión con la imagen del Santo Cristo de la Agonía, acompañada por la Agrupación Musical El Cautivo y el ball pagès de la Colla de sa Bodega.