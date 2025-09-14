Jornada de aprendizaje en Dalt Vila con la Nit del Patrimoni

«Un día para sumergirse de lleno en la cultura de la isla y aprender sobre la historia de aquí». Con estas palabras, José Castillejo —que acude junto a su mujer, Elena Beamonte, y su hija, Daniela— resumió su experiencia durante el itinerario patrimonial Dalt Vila de Nit, celebrado en el casco histórico de Ibiza. Todo ello, en el marco de la Nit del Patrimoni.

José, Elena y Daniela son navarros, pero residen en la isla desde hace aproximadamente un año. Este hecho es uno de los principales motivos por los que decidieron participar en la jornada cultural: «Somos de fuera y consideramos que es muy importante conocer de primera mano la historia de nuestro nuevo lugar de residencia. Aunque no es la primera vez que estamos en Dalt Vila, sí lo es con el objetivo de aprender. Además de descubrir una faceta de Ibiza de la que no se habla tanto, disfrutamos a lo grande de una jornada en familia, que al final es lo más importante en la vida».

La Nit del Patrimoni es un evento anual que se celebra de manera simultánea en las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Aunque las actividades varían según el lugar, en Dalt Vila esta edición comenzó con una visita teatralizada «muy divertida y repleta de sorpresas durante todo el trayecto», tal como anticipó la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Carmen Domínguez, en el emblemático Portal de ses Taules. La edil ibicenca añadió, a modo de espóiler: «Podéis estar tranquilos. La historia que os van a contar tiene un final feliz. Hoy [ayer para el lector] es una jornada en la que vais a aprender muchísimo».

«Una de las ciudades más antiguas»

El guía encargado de las explicaciones fue Carlos Espín, quien destacó: «Vamos a ver una de las ciudades más antiguas de España, ya que tiene unos 2.400 años de historia». Sus palabras, acompañadas de una actitud dinámica, despertaron el interés de los asistentes. Cerca de una veintena de personas siguieron con atención su intervención, que comenzó con gran puntualidad a las seis de la tarde.

Una visita teatralizada para todos los públicos

La visita teatralizada no dejó indiferentes a las decenas de transeúntes que paseaban por Dalt Vila. Muchos se detuvieron a observar, con curiosidad, las interpretaciones de los actores contratados para la ocasión. Ellos dieron vida a distintos episodios de la historia del casco antiguo, como la adhesión de Dalt Vila a la Corona de Aragón o el reinado de Felipe II.

La actividad también cautivó al público infantil. Fue el caso de Olivia, una niña que disfrutó de la experiencia junto a sus padres, Vicent y Mabel, vecinos de la isla. «Acudimos tras enterarnos por la prensa», explicaron. Para la familia, la visita supuso «una oportunidad única de aprendizaje». La madre añadió: «Es algo que teníamos en mente desde hace tiempo, pero no habíamos venido antes por diversas circunstancias. Este año, al fin, nos hemos puesto de acuerdo y pensamos que, con el teatro, será más fácil que nuestra hija aprenda sobre la historia de Dalt Vila».

Aunque satisfechos con la experiencia, también mostraron cierta preocupación por los horarios de esta edición: «Si tenemos tiempo y no estamos demasiado cansados, queremos participar en alguna actividad más. Nos gustaría ver alguna de las actuaciones de danza, pero todavía no sabemos qué haremos. Eso sí, nos hemos dado cuenta de que hay actividades que se solapan, y eso es un problema».

Más allá de las murallas de Dalt Vila

Al margen de recorrer una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, los participantes pudieron visitar algunos centros culturales de la zona, como el Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera. También tuvieron la oportunidad de disfrutar de la exposición ‘Miquel Barceló, el present permanent’ en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza (MACE).

Por su parte, la sala de exposiciones de Es Polvorí acogió la Feria de Arte Contemporáneo de Ibiza, en la que se exhiben obras de 45 artistas procedentes de 19 países distintos.

La jornada tenía previsto concluir con el espectáculo inclusivo de danza ‘Retaule en dues parts’, a cargo de la bailarina Magdalena Garzón .