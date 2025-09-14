Caos aéreo en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas kilométricas y demoras de hasta hora y media en los controles de pasajeros

Este domingo amanece caótico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las colas interminables y retrasos de hasta hora y media marcan la jornada por la huelga indefinida del personal de seguridad. Los trabajadores de los controles de pasajeros, gestionados por la empresa Trablisa y con una plantilla de unos 800 efectivos, iniciaron el paro a jornada completa esta madrugada tras fracasar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.

Domingo de caos aéreo en Barajas: colas interminables y retrasos de más de hora y media en los controles de pasajeros ante el inicio de la huelga de sus trabajadores / Cedida

Este colectivo denuncia la saturación de trabajo en el principal aeropuerto español y puerta europea de entrada con Latinoamérica y reclama mejoras salariales y compensaciones específicas para este servicio, como un plus de Madrid para todos aquellos trabajadores que presten servicio en Barajas. Alejandro Corredera Arriaga, portavoz y miembro del comité de huelga de los vigilantes de seguridad de Trablisa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas (expediente DSA239/23 L1-1), recuerda a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el volumen de Barajas "supera con creces" al de otros aeropuertos españoles, por lo que considera injustificable la falta de compensaciones económicas adicionales.

Entre otras demandas, los vigilantes de seguridad del filtro de pasajeros exigen al menos una igualdad de condiciones, como el plus de verano que disfrutan en la seguridad de Palma de Mallorca, también gestionada por Trablisa. O un plus de peligrosidad, similar al que perciben los vigilantes de explosivos, al desarrollar su labor en una infraestructura crítica como es un aeropuertos, en un contexto en el que España mantiene desde 2015 el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Los controles de seguridad, principal foco de las demoras

Los retrasos se están produciendo en todas las terminales del aeródromo madrileño tanto en el acceso estándar al filtro de pasajeros como al preferente, el conocido como 'fast track'. A las 09:00 horas, el tiempo de espera en Barajas rondaba los 95 minutos, mientras que el domingo pasado era de solamente 10.

Ante esta huelga, desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha establecido un 100% de servicios mínimos. Desde primera hora de la mañana, diversos usuarios están denunciando las colas interminables que alcanzan las entradas y salidas del aeropuerto.

Por su parte, en un comunicado, AENA ha advertido a los viajeros de posibles demoras. Para intentar paliar esta situación, desde primera hora ha colocado a auxiliares tanto en el hall de metro de las terminales antiguas, como en otras áreas, para desviar a los pasajeros para T2 y T3, ante el colapso en el resto de terminales.