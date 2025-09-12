Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Christian Weitzel, director comercial de Azuline Hotels en Ibiza: «El Imserso no nos sale rentable, tenemos que llenar el hotel un 90%»
- La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva': cuesta 20 millones de euros y ofrece vistas privilegiadas
- Capitán de yate en Ibiza: 'La propina más grande que he recibido ha sido de 1.200 euros por un día
- Amazon sorprende con una casa prefabricada a 8.500 euros con dos dormitorios
- Hartazgo entre los vecinos de Dalt Vila: «Nos sentimos olvidados»
- El ajuste oculto en las Smart TV que mejora el sonido en películas y series
- Leona, el yate inspirado en el Imperio Romano que navega estos días en aguas de Ibiza
- El drama con la vivienda para docentes en Ibiza: «Llevo diez años viviendo como si estuviera de Erasmus»
Bergerot a Ayuso: "A veces en política todo se reduce a un poco de humanidad y a no ser un canalla y usted ha decidido ponerse del lado del genocidio"
Els productes de temporada omplen Eivissa amb sabors de tardor
Contenido patrocinado - Consell d'Eivissa