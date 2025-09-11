La zarzuela vuelve al Pereyra tras más de un siglo y con voces ibicencas

Tras abrir sus puertas en 1898 como el corazón de la cultura en Ibiza y después años de paréntesis, la zarzuela vuelve al Teatro Pereyra de la mano de la compañía Zarzuela21, liderada por el director de orquesta Juan F. Ballesteros. El histórico teatro acogerá el próximo 28 de noviembre el estreno de ‘La tabernera del puerto’, una producción que pretende reconciliar al público actual con el género, ya que se le ha vinculado a generaciones mayores.

Ballesteros, que es consciente de que la zarzuela arrastra una imagen «anclada en el pasado», ha querido apostar por un montaje innovador y presentar la obra bajo una visión retro futurista, diseñada por el director de escena Kike Llorca, que hace una interpretación de la obra en la actualidad a través de su escenografía, vestuario, iluminación y uso de nuevas tecnologías.

La historia de la protagonista, Marola, se representa de una mirada feminista y empoderadora en un mundo machista y hostil, así lo explica Ballesteros: «Respetamos el texto y la música, igual que lo haríamos en un texto de Lorca, pero queremos que los valores e historias se adapten a nuestra percepción actual. El mundo de hoy en día es muy visual y necesitamos otro lenguaje escénico».

La ópera española

En las primeras décadas del siglo XX, el Pereyra fue referencia para algunas compañías que estrenaban zarzuelas en Madrid y que después actuaban en Ibiza. En cambio, con el tiempo, perdió su protagonismo con la ópera. «La zarzuela es nuestra ópera española, con un desarrollo brutal dentro y fuera del país, incluso en Viena se representó durante años y en Latinoamérica sigue teniendo bastante representación», explica el director de orquesta.

Aunque Zarzuela21 nace en Valencia, Ballesteros elige Ibiza por su vínculo personal con la isla, junto a un elenco que incluye voces locales, como las de Lucía Herranz, Marina Gisbert, Esteban Morelle y Diego Ramón. Además de la Jove Orquestra de les Illes Balears, junto a su director Joan Barceló.

El proyecto también integra el TalentLab, que dará oportunidad a que jóvenes talentos puedan participar en montajes profesionales como este: «Queremos abrir puertas a nuevos artistas y así atraer a un público más joven. Hoy la media de edad del espectador de música clásica en España es de 65 años; si no se renueva, el público desaparecerá con esta generación», advierte Ballesteros.

El director afirma que el regreso de la zarzuela a la isla no es solo un simple proyecto artístico, sino más bien un compromiso de la preservación del patrimonio cultural, por lo que recuperarla es una forma de reivindicar la tradición y poner el valor un género que pertenece a todos, dándole un «aire vintage» para acercarse a un público más joven. Por ello, defiende que la zarzuela puede convertirse en un espectáculo capaz de reunir a diferentes generaciones en un espectáculo de casi tres horas, incluyendo dos pausas.

Por último, con un equipo de unas 50 personas, la producción espera llenar el Teatro Pereyra en su estreno y, si la acogida lo permite, ampliar las funciones durante el fin de semana. Ballesteros concluye con que «quienes asistan podrán decir que estuvieron en la vuelta de la zarzuela a Ibiza cien años después, con la intención de quedarse».