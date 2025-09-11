Lidl tiene el 'AirTag' que buscas por menos de seis euros
La compañía alemana ha lanzado un dispositivo diseñado para ayudarte a localizar objetos cotidianos
Vivimos en una era en la que los objetos personales nos acompañan a todas partes, por lo que la pérdida de llaves, carteras o mochilas se ha convertido en un problema frecuente. Para dar respuesta a esa necesidad, cada vez más personas recurren a dispositivos de localización como los AirTag y otros rastreadores similares, que ofrecen la tranquilidad de poder localizar lo que se extravía en cuestión de segundos mediante el móvil.
Y en esto precisamente ha pensado Lidl. La compañía alemana ha lanzado a través de su marca propia Silvercrest el Smart Tag Finder, un dispositivo diseñado para ayudarte a localizar objetos cotidianos como llaves, carteras o maletas de forma simple y eficaz. A un precio muy accesible, este localizador ofrece una alternativa práctica a opciones más costosas en el mercado.
Características principales
- Conectividad vía Bluetooth 5.4, con un alcance aproximado de 10 metros, tanto en interiores como exteriores.
- Compatible con la app Apple “Buscar” (Find My), solo para iPhone o iPad con iOS 14.5 o superior.
- Grado de protección IPX5 (resistente al agua, si se usa con la funda protectora incluida).
- Incluye funda protectora, herramienta para abrir y cambiar la batería CR2032 (reemplazable).
- Compacto y ligero: mide aproximadamente 3,19 × 0,83 cm y pesa alrededor de 9 g.
El Smart Tag de Silvercrest se vende en Lidl por 5,99 euros.
¿Por qué elegir esta opción económica?
A diferencia de otras marcas más populares, este Smart Tag permite ahorrar sin sacrificar lo esencial: compatibilidad con el ecosistema de Apple, resistencia al agua y batería reemplazable. Es una opción particularmente interesante para quienes buscan una solución funcional sin gastar mucho.
¿Cómo se utiliza?
- Inserta la pila CR2032 incluida y usa la herramienta para asegurar su colocación.
- Activa el Bluetooth en tu dispositivo iOS (iPhone o iPad con iOS ≥ 14.5).
- Abre la app “Buscar” y añade el Smart Tag como un nuevo ítem.
- Fija el dispositivo al objeto que deseas localizar (llave, mochila, cartera…).
- Cuando no localices ese objeto, puedes usar la app para hacerlo sonar o encontrar su ubicación.
- Cuando se agote la batería, solo necesitas abrir el tag y reemplazarla.
¿Dónde y cuándo se puede adquirir?
Actualmente, el Smart Tag está disponible tanto en las tiendas físicas de Lidl como en su tienda online.
