Lidl tiene el 'AirTag' que buscas por menos de seis euros

Vivimos en una era en la que los objetos personales nos acompañan a todas partes, por lo que la pérdida de llaves, carteras o mochilas se ha convertido en un problema frecuente. Para dar respuesta a esa necesidad, cada vez más personas recurren a dispositivos de localización como los AirTag y otros rastreadores similares, que ofrecen la tranquilidad de poder localizar lo que se extravía en cuestión de segundos mediante el móvil.

Y en esto precisamente ha pensado Lidl. La compañía alemana ha lanzado a través de su marca propia Silvercrest el Smart Tag Finder, un dispositivo diseñado para ayudarte a localizar objetos cotidianos como llaves, carteras o maletas de forma simple y eficaz. A un precio muy accesible, este localizador ofrece una alternativa práctica a opciones más costosas en el mercado.

Características principales

Conectividad vía Bluetooth 5.4, con un alcance aproximado de 10 metros, tanto en interiores como exteriores.

5.4, con un alcance aproximado de 10 metros, tanto en interiores como exteriores. Compatible con la app Apple “Buscar” (Find My), solo para iPhone o iPad con iOS 14.5 o superior.

solo para iPhone o iPad con iOS 14.5 o superior. Grado de protección IPX5 ( resistente al agua , si se usa con la funda protectora incluida).

, si se usa con la funda protectora incluida). Incluye funda protectora, herramienta para abrir y cambiar la batería CR2032 (reemplazable).

Compacto y ligero: mide aproximadamente 3,19 × 0,83 cm y pesa alrededor de 9 g.

El Smart Tag de Silvercrest se vende en Lidl por 5,99 euros.

¿Por qué elegir esta opción económica?

A diferencia de otras marcas más populares, este Smart Tag permite ahorrar sin sacrificar lo esencial: compatibilidad con el ecosistema de Apple, resistencia al agua y batería reemplazable. Es una opción particularmente interesante para quienes buscan una solución funcional sin gastar mucho.

El dispositivo de Lidl / Lidl

¿Cómo se utiliza?

Inserta la pila CR2032 incluida y usa la herramienta para asegurar su colocación. Activa el Bluetooth en tu dispositivo iOS (iPhone o iPad con iOS ≥ 14.5). Abre la app “Buscar” y añade el Smart Tag como un nuevo ítem. Fija el dispositivo al objeto que deseas localizar (llave, mochila, cartera…). Cuando no localices ese objeto, puedes usar la app para hacerlo sonar o encontrar su ubicación. Cuando se agote la batería, solo necesitas abrir el tag y reemplazarla.

¿Dónde y cuándo se puede adquirir?

Actualmente, el Smart Tag está disponible tanto en las tiendas físicas de Lidl como en su tienda online.