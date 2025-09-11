El IEE abre la muestra del ‘Cançoner de les Pitiusas’ en Sant Josep

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) presenta la exposición del ‘Cançoner de les Pitiusas’, un compendio de música popular transmitida en nuestras islas a través de la tradición oral a lo largo de los últimos siglos. Se trata de una muestra de carácter itinerante que recorrerá los diferentes municipios de Ibiza y Formentera. La inauguración tendrá lugar este domingo 14 de septiembre a las 12 horas en el Centre de Cultura de Can Jeroni, en Sant Josep. La presentación estará amenizada por una ballada a cargo del Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia, seguida de una visita guiada.

El ‘Cançoner de les Pitiusas’ es un proyecto impulsado por el Institut d’Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear, con el apoyo de diversas instituciones, y tiene como objetivo poner al alcance de todos el rico patrimonio de gloses, cançons y sonades de Ibiza y Formentera.

La muestra incluye diversos paneles con colecciones de fotografías y textos, así como soportes de tablet para escuchar las grabaciones de estos estilos musicales y vídeos relacionados con la música tradicional. La exposición se irá modificando además con rasgos diferenciales adaptados a cada municipio, poniendo en valor a las personas destacadas del mundo del cançoner.

Esta iniciativa está abierta al público en general, pero también se ha previsto organizar visitas escolares para los grupos de 3º y 4º de Primaria y 4º de ESO. Adicionalmente, la exposición irá acompañada de actividades paralelas, como cantadas, talleres de canción tradicional y cuentacuentos de la obra del escritor Antoni Marí Tirutit. Estas actividades están programadas para los días 20 y 27 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en Can Jeroni.

El ‘Cançoner’ cuenta con la colaboración de los consells de Ibiza y Formentera, del Govern de les Illes Balears y de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan. También tiene el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics.

Las personas interesadas en inscribirse en el taller pueden hacerlo enviando un correo a cultura@santjosep.org. La exposición permanecerá abierta en Sant Josep hasta el 30 de septiembre.