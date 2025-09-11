Música
El IEE abre la muestra del ‘Cançoner de les Pitiusas’ en Sant Josep
La exposición se inaugurará este domingo a las 12 horas con participación de la Colla de Sant Josep y una visita guiada.
Redacción
El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) presenta la exposición del ‘Cançoner de les Pitiusas’, un compendio de música popular transmitida en nuestras islas a través de la tradición oral a lo largo de los últimos siglos. Se trata de una muestra de carácter itinerante que recorrerá los diferentes municipios de Ibiza y Formentera. La inauguración tendrá lugar este domingo 14 de septiembre a las 12 horas en el Centre de Cultura de Can Jeroni, en Sant Josep. La presentación estará amenizada por una ballada a cargo del Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia, seguida de una visita guiada.
El ‘Cançoner de les Pitiusas’ es un proyecto impulsado por el Institut d’Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear, con el apoyo de diversas instituciones, y tiene como objetivo poner al alcance de todos el rico patrimonio de gloses, cançons y sonades de Ibiza y Formentera.
La muestra incluye diversos paneles con colecciones de fotografías y textos, así como soportes de tablet para escuchar las grabaciones de estos estilos musicales y vídeos relacionados con la música tradicional. La exposición se irá modificando además con rasgos diferenciales adaptados a cada municipio, poniendo en valor a las personas destacadas del mundo del cançoner.
Esta iniciativa está abierta al público en general, pero también se ha previsto organizar visitas escolares para los grupos de 3º y 4º de Primaria y 4º de ESO. Adicionalmente, la exposición irá acompañada de actividades paralelas, como cantadas, talleres de canción tradicional y cuentacuentos de la obra del escritor Antoni Marí Tirutit. Estas actividades están programadas para los días 20 y 27 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana en Can Jeroni.
El ‘Cançoner’ cuenta con la colaboración de los consells de Ibiza y Formentera, del Govern de les Illes Balears y de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan. También tiene el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics.
Las personas interesadas en inscribirse en el taller pueden hacerlo enviando un correo a cultura@santjosep.org. La exposición permanecerá abierta en Sant Josep hasta el 30 de septiembre.
